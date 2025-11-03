Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом в январе 2025 года.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией SSRS по заказу телеканала CNN.

Рейтинг Трампа во втором сроке: что известно

Согласно результатам опроса, рейтинг одобрения деятельности Трампа составляет 37%, что является худшим показателем за второй срок и примерно соответствует рейтингу на аналогичном этапе его первого президентства (36%).

Рейтинг неодобрения в настоящее время достигает 63% — это самый высокий показатель за оба срока и на один пункт превышает предыдущий максимум в 62%, зафиксированный во время его ухода с поста в январе 2021 года.

61% респондентов считают, что политика Трампа негативно повлияла на экономическую ситуацию в США.

56% опрошенных убеждены, что его решения в сфере внешней политики нанесли ущерб авторитету страны в мире.

57% считают, что президент зашел слишком далеко в вопросах депортации иммигрантов, проживающих в США нелегально.

Средний показатель рейтинга одобрения Трампа, который подсчитал CNN на основе анализа доступных опросов, составляет 41%.

Однако он также снижался в последние месяцы среди сторонников обеих партий и различных демографических групп.

Опрос SSRS проводился онлайн и по телефону с 27 по 30 октября среди случайной выборки из 1245 взрослых американцев. Погрешность составляет 3,1 процентного пункта.

Напомним, что по результатам опроса Reuters, проведенного в сентябре, рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низкого уровня за все время его пребывания в должности.

