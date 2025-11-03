У ніч на 3 листопада 2025 року Сили оборони України завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу в Саратовській області РФ.

Це підтвердили у Генштабі ЗСУ.

Атакована Саратовський НПЗ

– У ніч на 3 листопада 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Російської Федерації, – йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання в об’єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6.

Раніше повідомлялося, що у Саратовській області Росії у ніч проти 3 листопада лунали вибухи через загрозу безпілотників.

Потужні вибухи почали лунати вночі. Місцеві чули вибухи та сирену у місті. Пропагандистський паблік Shot писав, що було чути також роботу російської ППО.

Звуки прольоту безпілотників та бавовни також чули мешканці Балаківського та Калінінського районів області.

Аеропорт Саратова закрили з міркувань безпеки, також план Килим росіяни вводили і в сусідній Пензенській області.

Збройні сили України вже атакували цей нафтопереробний завод 16 жовтня 2025 року.

Саратов та Енгельс на карті

Саратовський нафтопереробний завод – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн тонн.

