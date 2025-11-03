В ночь на понедельник, 3 ноября, вблизи города Мазари-Шариф на севере Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Подземные толчки вызвали многочисленные разрушения, в частности повредили историческую Голубую мечеть — одну из главных святынь страны.

Об этом сообщает Reuters.

Землетрясение в Афганистане 3 ноября: что известно

По информации Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения располагался недалеко от Мазари-Шарифа, на глубине около 28 км.

A 6.3-magnitude earthquake in northern Afghanistan damaged part of Rawza Sharif in Balkh province.#Afghanistan #earthquake #Balkh pic.twitter.com/E5ZQDMPcbM — The Kabul Tribune (@TheKabultribun) November 3, 2025



В этом городе проживает более полумиллиона человек.

Представитель Министерства здравоохранения Шарфат Заман сообщил, что в регионе работают спасательные и медицинские бригады.

— Наши спасательные и медицинские команды уже прибыли в пострадавшие районы, а все ближайшие больницы переведены в режим полной готовности, — сказал Заман.

По его словам, основные повреждения зафиксированы в провинциях Балх и Саманган, где разрушены десятки домов.

По данным афганских властей, по меньшей мере 20 человек погибли, около 320 получили ранения.

Спасательные работы продолжаются, и власти не исключают, что число погибших может возрасти.

Компания Da Afghanistan Breshna Company сообщила о перебоях с электроснабжением в ряде регионов, включая столицу Кабул.

Представитель провинции Балх Хаджи Заид подтвердил, что землетрясение частично разрушило Голубую мечеть, известную как святыня, где, по преданию, похоронен Али ибн Абу Талиб — двоюродный брат и зять пророка Мухаммеда.

???? Strong 6.3 quake struck near Mazar-e-Sharif, northern #Afghanistan 10 killed and 260 injured, death toll is expected to rise The USGS reported the quake at a depth of 28 km, issuing an orange alert for possible widespread damage. Balkh and Samangan provinces were hit hardest… pic.twitter.com/ckyUODhtx5 — Nabila Jamal (@nabilajamal_) November 3, 2025

Напомним, что в августе 2025 года мощное землетрясение магнитудой 6,0 произошло на востоке Афганистана, унеся жизни более 2200 человек.

Больше всего пострадали провинции Кунар и Нангархар, где были уничтожены целые деревни.

