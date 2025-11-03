У ніч проти понеділка, 3 листопада, поблизу міста Мазарі-Шариф на півночі Афганістану стався землетрус магнітудою 6,3.

Підземні поштовхи спричинили численні руйнування, зокрема пошкодили історичну Блакитну мечеть — одну з головних святинь країни.

Про це повідомляє Reuters.

Землетрус в Афганістані 3 листопада: що відомо

За інформацією Геологічної служби США (USGS), епіцентр землетрусу розташовувався неподалік Мазарі-Шарифа на глибині близько 28 км.

A 6.3-magnitude earthquake in northern Afghanistan damaged part of Rawza Sharif in Balkh province.#Afghanistan #earthquake #Balkh pic.twitter.com/E5ZQDMPcbM — The Kabul Tribune (@TheKabultribun) November 3, 2025

У цьому місті мешкає понад пів мільйона людей.

Представник Міністерства охорони здоров’я Шарфат Заман повідомив, що в регіоні працюють рятувальні та медичні бригади.

— Наші рятувальні та медичні команди вже прибули в постраждалі райони, а всі найближчі лікарні переведено у режим повної готовності, — сказав Заман.

За його словами, основні пошкодження зафіксовані в провінціях Балх і Саманган, де зруйновані десятки будинків.

За даними афганської влади, щонайменше 20 людей загинули, близько 320 дістали поранень.

Рятувальні роботи тривають, і влада не виключає, що кількість загиблих може зрости.

Компанія Da Afghanistan Breshna Company повідомила про перебої з електропостачанням у низці регіонів, включно зі столицею Кабулом.

Речник провінції Балх Хаджі Заїд підтвердив, що землетрус частково зруйнував Блакитну мечеть, відому як святиню, де, за переказами, похований Алі ібн Абу Таліб — двоюрідний брат і зять пророка Мухаммеда.

???? Strong 6.3 quake struck near Mazar-e-Sharif, northern #Afghanistan 10 killed and 260 injured, death toll is expected to rise The USGS reported the quake at a depth of 28 km, issuing an orange alert for possible widespread damage. Balkh and Samangan provinces were hit hardest… pic.twitter.com/ckyUODhtx5 — Nabila Jamal (@nabilajamal_) November 3, 2025

Нагадаємо, що у серпні 2025 року потужний землетрус магнітудою 6,0 стався на сході Афганістану, забравши життя понад 2 200 людей.

Найбільше постраждали провінції Кунар і Нангархар, де цілі села були знищені.

