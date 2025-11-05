Північна Корея зібрала розвідувальну інформацію про американських чиновників, які беруть участь у закулісних дипломатичних контактах із Пхеньяном.

Про це повідомив журналістам у вівторок південнокорейський законодавець Лі Сон Квен, посилаючись на дані національної розвідки.

Пхеньян збирає дані про американських дипломатів

За словами Лі, міністр закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей розглядала можливість перенесення свого запланованого візиту до Росії після того, як президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Ця інформація пролунала під час закритої зустрічі, де був присутній Лі.

Як зазначається, якби саміт відбувся минулого місяця, участь Чхве була б необхідною, що, ймовірно, змусило б її відкласти російський візит.

Остання зустріч Трампа та Кіма відбулася у 2019 році під час першого президентського терміну Трампа.

Під час недавньої поїздки до Азії він заявив, що залишається відкритим до повторної зустрічі, однак насичений графік не дозволив реалізувати цю ідею.

– Завдяки посиленню співпраці з Росією та зміцненню зв’язків із Китаєм Північна Корея може прагнути покращити відносини зі США, – заявив журналістам депутат Пак Сон Вон, якого також поінформувала Національна розвідувальна служба. – НІС бачить високу ймовірність саміту між Північною Кореєю та США, – додав він.

Зустріч Трампа з Кім Чен Ином

Кім Чен Ин, за даними розвідки, не виключає ще однієї зустрічі з Трампом, однак наполягає, щоб Вашингтон і Сеул відмовилися від вимоги денуклеаризації як передумови переговорів.

Його готовність до діалогу, за оцінками експертів, демонструє прагнення Пхеньяна легітимізувати свій ядерний арсенал як постійний елемент державної політики.

Попередні саміти Трампа і Кіма не змусили Північну Корею відмовитися від ядерних програм.

Навпаки, країна розширила свої озброєння і перетворилася на одного з найближчих союзників Росії, надаючи підтримку Москві у війні проти України.

За інформацією НІС, Північна Корея, ймовірно, отримала російську допомогу у вдосконаленні точності ракет.

Агентство також спостерігає, чи передаються Пхеньяну секретні військові технології після низки візитів північнокорейських оборонних делегацій до Росії.

Лі повідомив, що близько 10 000 північнокорейських військовослужбовців було направлено до Росії, де вони дислокуються поблизу українського кордону.

Ще приблизно 1 000 солдатів беруть участь у розмінувальних операціях, а близько 5 000 будівельників із вересня поетапно вирушають до Росії для відновлювальних робіт.

США та їхні союзники висловлюють занепокоєння тим, що Кім міг отримати взамін за підтримку Росії.

Минулого місяця під час військового параду Північна Корея показала нову міжконтинентальну балістичну ракету Хвасон-20, здатну уразити материкову частину США.

Південнокорейська розвідка вважає, що ракета має легшу конструкцію, вдосконалений двигун і збільшений обсяг для боєголовок, що може свідчити про її здатність нести кілька ядерних зарядів.

Крім того, Пхеньян активно розвиває технології безпілотників, які, за оцінкою НІС, становлять зростаючу загрозу для Південної Кореї.

Водночас агентство підкреслює, що для повноцінного розгортання гіперзвукових ракет, супутників спостереження та есмінців Північній Кореї знадобиться ще багато часу.

