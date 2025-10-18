Возможность организации встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном непублично обсуждается американскими чиновниками.

В США обсуждают возможность встречи Трампа и Ким Чен Ына

Как сообщает CNN, должностные лица администрации Трампа приватно обсуждают возможность встречи между Трампом и Ким Чен Ыном во время визита президента США в страны Азии в следующем месяце.

Отмечается, что конкретное планирование еще не началось, и между Вашингтоном и Пхеньяном нет никаких контактов, как это было во время первого президентского срока Трампа.

CNN пишет, что Трамп уже обращался к лидеру Северной Кореи в начале этого года. Однако источники информируют, что письмо Трампа к Ким Чен Ыну, отправленное в начале года, Северная Корея не приняла.

В то же время Трамп публично и приватно выражал желание встретиться с лидером КНДР, и американские чиновники оставили дверь открытой для такой встречи, пока глава Штатов будет находиться в Азии.

Напомним, что лидер КНДР неоднократно выражал поддержку России в ее агрессии против Украины. Так, в мае Ким Чен Ын заявлял, что участие его войск в российско-украинской войне оправдано, потому что якобы они защищают “братский народ”.

