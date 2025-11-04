Во вторник, 4 ноября, Сенат Соединенных Штатов в 14-й раз не смог принять краткосрочную резолюцию о финансировании федерального бюджета.

В результате продолжительность шатдауна достигла исторического максимума, сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Самый длительный шатдаун в истории США

— По состоянию на 4 ноября 2025 года частичное закрытие федерального правительства Соединенных Штатов вступило в 35-й день, сравнявшись с рекордом самого длительного шатдауна в американской истории (22 декабря 2018 — 25 января 2019), — написала Стефанишина в Telegram.

Дипломат уточнила, что “Сенат США в четырнадцатый раз не смог принять краткосрочную бюджетную резолюцию H.R. 5371. Законопроект получил 54 голоса при необходимых 60”.

— С 5 ноября этот шатдаун станет самым длительным в истории США, — подчеркнула Стефанишина.

Напомним, во время шатдауна федеральное правительство частично прекращает работу из-за отсутствия утвержденного бюджета.

Если Конгресс не достигает соглашения о финансировании, часть государственных учреждений вынуждена временно приостановить деятельность.

В этот период государственные служащие либо уходят в неоплачиваемый отпуск, либо продолжают выполнять обязанности без выплат до принятия решения.

При этом армия, службы безопасности, медицинские учреждения и пограничный контроль работают в обычном режиме.

