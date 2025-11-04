Группа демократов и республиканцев Палаты представителей США озвучила компромиссное предложение, способное, как они считают, помочь преодолеть партийное противостояние, которое привело к закрытию правительства уже более чем на месяц.

В США демократы и республиканцы представили план завершения шатдауна

Как сообщает портал Axios, эта инициатива была обнародована Доном Бейконом (республиканец, штат Небраска), Томом Суоззи (демократ, штат Нью-Йорк), Джеффом Гердом (республиканец, штат Колорадо) и Джошем Готтгаймером (демократ, штат Нью-Джерси).

Она предусматривает продление действия повышенных налоговых кредитов на страховые премии в рамках закона о доступной медицинской помощи (Affordable Care Act, ACA) на два года.

В то же время там озвучено предложение о постепенном введении ограничений по уровню дохода для получателей этих льгот.

— Конгресс находится в тупике, и слишком много американцев потеряли веру в то, что мы можем работать вместе. Но правда в том, что демократы и республиканцы могут сесть за стол, выслушать друг друга и найти общий язык, особенно когда речь идет о снижении стоимости медицинской помощи, — говорится в совместном заявлении законодателей.

Как сообщил изданию представитель руководства демократов в Палате представителей, возможность рассмотрения этого предложения не исключается, и отметил, что “любые идеи — это не плохо, и они могут быть рассмотрены”.

Напомним, что правительство США частично прекратило работу с 1 октября — впервые за последние семь лет и в третий раз за президентства Трампа.

Шатдаун, или же закрытие правительства в США, происходит тогда, когда правительство не может согласовать свой годовой бюджет, полностью или частично. Это влияет на расходы, которые должны выделяться ежегодно.

Такое закрытие означает, что федеральное правительство прекращает выплачивать зарплату федеральным служащим и подрядчикам, работающим на правительство.

