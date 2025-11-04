У вівторок, 4 листопада, Сенат Сполучених Штатів у 14-й раз не зміг ухвалити короткострокову резолюцію щодо фінансування федерального бюджету.

Унаслідок цього тривалість шатдауну досягла історичного максимуму, повідомила посол України в США Ольга Стефанішина.

Найтриваліший шатдаун в історії США

– Станом на 4 листопада 2025 року часткове закриття федерального уряду Сполучених Штатів вступило у 35-й день, зрівнявшись із рекордом найтривалішого шатдауну в американській історії (22 грудня 2018 – 25 січня 2019), – написала Стефанішина у Telegram.

Дипломатка уточнила, що “Сенат США вчотирнадцятий раз не зміг ухвалити короткострокову бюджетну резолюцію H.R. 5371. Законопроєкт отримав 54 голоси при необхідних 60”.

– З 5 листопада цей шатдаун стане найтривалішим у історії США, – наголосила Стефанішина.

Нагадаємо, під час шатдауну федеральний уряд частково припиняє роботу через відсутність затвердженого бюджету.

Якщо Конгрес не досягає домовленості про фінансування, частина державних установ змушена тимчасово зупинити діяльність.

У цей період державні службовці або йдуть у неоплачувану відпустку, або продовжують виконувати обов’язки без виплат до ухвалення рішення.

При цьому армія, служби безпеки, медичні заклади та прикордонний контроль працюють у звичайному режимі.

