Партизаны Атеш в приграничном Брянске парализовали систему управления оккупантов
Агенты партизанского движения Атеш провели диверсию на ключевом узле связи в Брянской области — всего в 100 км от границы с Украиной. Выведена из строя башня, обеспечивавшая координацию российских войск и пограничных подразделений.
Об этом говорится в сообщении движения Атеш.
Диверсия Атеш на башне управления
Так, агенты Атеш подожгли башню связи. Это нарушило координацию между российскими подразделениями, создав хаос в системе управления.
От диверсии пострадали центры управления пограничной группировки, в частности подразделения Пограничной службы, 84-й инженерно-аэродромный батальон и полк внутренних войск Росгвардии. Эти формирования отвечали за логистику, охрану границы и инженерное обеспечение в районе.
Оккупанты потеряли контроль над важным пограничным районом — временно они не будут способны оперативно реагировать на угрозы.
11 октября сообщалось, что агенты Атеш в 82 мотострелковом полку ВС РФ помогли Силам обороны сорвать наступление вражеских войск под Волчанском в Харьковской области.
12 октября агенты движения АТЕШ совершили диверсию на железной дороге в районе Новочеркасска Ростовской области. В результате диверсии нарушен график движения эшелонов с военной техникой и личным составом врага.
Фото: Атеш