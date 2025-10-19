Агенты партизанского движения Атеш провели диверсию на ключевом узле связи в Брянской области — всего в 100 км от границы с Украиной. Выведена из строя башня, обеспечивавшая координацию российских войск и пограничных подразделений.

Об этом говорится в сообщении движения Атеш.

Диверсия Атеш на башне управления

Так, агенты Атеш подожгли башню связи. Это нарушило координацию между российскими подразделениями, создав хаос в системе управления.

От диверсии пострадали центры управления пограничной группировки, в частности подразделения Пограничной службы, 84-й инженерно-аэродромный батальон и полк внутренних войск Росгвардии. Эти формирования отвечали за логистику, охрану границы и инженерное обеспечение в районе.

Оккупанты потеряли контроль над важным пограничным районом — временно они не будут способны оперативно реагировать на угрозы.

11 октября сообщалось, что агенты Атеш в 82 мотострелковом полку ВС РФ помогли Силам обороны сорвать наступление вражеских войск под Волчанском в Харьковской области.

12 октября агенты движения АТЕШ совершили диверсию на железной дороге в районе Новочеркасска Ростовской области. В результате диверсии нарушен график движения эшелонов с военной техникой и личным составом врага.

Фото: Атеш

