Партизанський рух Атеш завершив розвідку важливої нафтобази Стальной конь поблизу Орла — вузла, що забезпечує паливом великі угруповання російських військ.

Інформацію оприлюднено в Telegram-каналі руху.

Що відбувається на нафтобазі Стальной конь у районі Орла

Агенти Атеш повідомляють, що задокументували розташування резервуарів, під’їзних шляхів і логістичних маршрутів бази.

За їхніми даними, через цей комплекс може проходити до 40% пального, що постачається для підрозділів, залучених на Харківському й Курському напрямках.

Рух стверджує, що має деталізовані схеми об’єкта та графіки постачання.

За словами партизанів, нафтобаза охороняється кільцевою системою безпеки з патрулями та внутрішніми підрозділами, у складі яких є співробітники спецслужб.

Охоронні заходи доповнені сітками проти дронів над ємностями та іншими технічними бар’єрами, але, за твердженням агентів, це не завадить ураженню.

Партизани руху Атеш зазначають, що мають джерела інформації як на периметрі, так і всередині інфраструктури, і детально вивчили слабкі місця об’єкта — від часу подання пального до режимів роботи охорони.

– У нас є люди в тих місцях, де ворог вважає себе в безпеці, – йдеться в повідомленні руху.

Партизани заявили, що всі зібрані координати та матеріали передано Силам оборони України і що така інформація робить цей об’єкт потенційною ціллю для точкових ударів у разі тактичної потреби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 352-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Атеш

