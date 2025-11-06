Пожары в Симферополе: горело в районе нефтебазы Крымнефтесбыт и ГРЭС
Ночью 6 ноября произошли пожары в Симферополе, что во временно оккупированном Крыму.
Об этом со ссылкой на данные от очевидцев сообщали в Telegram-сообществе Крымский ветер.
Пожары в Симферополе 6 ноября: что известно
Сообщается, что перед пожарами в Симферополе очевидцы слышали звуки, похожие на пролет беспилотников.
Одно возгорание, по данным местных жителей, произошло в поселке Битумное, где расположена нефтебаза Крымнефтесбыт.
Также была информация о возгорании в районе ГРЭС в Симферополе.
Что известно о нефтебазе Крымнефтесбыт
Компания Крымнефтесбыт зарегистрирована в поселке Битумное вблизи Симферополя на территории временно оккупированного Крыма.
Основное направление ее деятельности — хранение, транспортировка и реализация нефтепродуктов.
Предприятие расположено в промышленной зоне, где сконцентрированы топливные склады и объекты энергетической инфраструктуры.
Открытая информация о владельцах и структуре компании ограничена, однако, по имеющимся данным, Крымнефтесбыт может принадлежать к системе обеспечения топливом местных АЗС и промышленных потребителей на полуострове.
