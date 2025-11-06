Ночью 6 ноября произошли пожары в Симферополе, что во временно оккупированном Крыму.

Об этом со ссылкой на данные от очевидцев сообщали в Telegram-сообществе Крымский ветер.

Пожары в Симферополе 6 ноября: что известно

Сообщается, что перед пожарами в Симферополе очевидцы слышали звуки, похожие на пролет беспилотников.

Одно возгорание, по данным местных жителей, произошло в поселке Битумное, где расположена нефтебаза Крымнефтесбыт.

Также была информация о возгорании в районе ГРЭС в Симферополе.

Что известно о нефтебазе Крымнефтесбыт

Компания Крымнефтесбыт зарегистрирована в поселке Битумное вблизи Симферополя на территории временно оккупированного Крыма.

Основное направление ее деятельности — хранение, транспортировка и реализация нефтепродуктов.

Предприятие расположено в промышленной зоне, где сконцентрированы топливные склады и объекты энергетической инфраструктуры.

Открытая информация о владельцах и структуре компании ограничена, однако, по имеющимся данным, Крымнефтесбыт может принадлежать к системе обеспечения топливом местных АЗС и промышленных потребителей на полуострове.

