ЕС хочет усложнить въезд в Шенген для россиян: многократные визы станут исключением
- ЕС собирается ужесточить правила въезда в Шенгенскую зону для россиян.
- Так, граждане РФ смогут в большинстве случаев получать однократные визы, а многократные — только по гуманитарным соображениям или для лиц с двойным гражданством ЕС.
- Однако Европейская комиссия может усложнить процесс, она не способна ввести полный запрет на въезд для россиян.
Евросоюз готовится еще больше ужесточить визовые правила для граждан РФ, фактически прекратив выдачу многократных шенгенских разрешений в большинстве случаев.
ЕС готовится ужесточить визовые правила для россиян
Как сообщила Politico, трое европейских чиновников, ЕС собирается ужесточить правила въезда в Шенгенскую зону
Этот шаг будет означать, что россияне в большинстве случаев будут получать только одноразовые визы, а многократные — только по гуманитарным соображениям или для лиц с двойным гражданством ЕС.
Издание напоминает, что Брюссель уже усложнил получение виз для россиян, приостановив в конце 2022 года действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Некоторые страны-члены, такие как страны Балтии, пошли еще дальше, полностью запретив или строго ограничив россиянам въезд на свою территорию.
Однако выдача виз остается национальной компетенцией, а это означает, что хотя Европейская комиссия может ужесточить процесс, она не может ввести полный запрет на въезд для россиянам.
Так, в 2024 году гражданам России выдали более полумиллиона шенгенских виз, что больше, чем в 2023-м, но существенно меньше, чем до полномасштабной войны — в 2019 году таких разрешений было более 4 млн. Politico отмечает, что Венгрия, Франция, Испания и Италия продолжают либерально выдавать туристические визы россиянам.
Ожидается, что новые, более строгие правила, которые являются частью пакета мер, направленных на уменьшение количества россиян, въезжающих в блок, будут официально приняты и введены в действие на этой неделе.
Отдельно и в рамках своего 19-го пакета санкций ЕС хочет ограничить передвижение российских дипломатов. Планируется ввести требования об информировании ими государств о поездках через Шенгенскую зону. Это должно помочь в противодействовании “все более враждебной разведывательной деятельности” Кремля.