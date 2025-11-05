Евросоюз готовится еще больше ужесточить визовые правила для граждан РФ, фактически прекратив выдачу многократных шенгенских разрешений в большинстве случаев.

ЕС готовится ужесточить визовые правила для россиян

Как сообщила Politico, трое европейских чиновников, ЕС собирается ужесточить правила въезда в Шенгенскую зону

Этот шаг будет означать, что россияне в большинстве случаев будут получать только одноразовые визы, а многократные — только по гуманитарным соображениям или для лиц с двойным гражданством ЕС.

Издание напоминает, что Брюссель уже усложнил получение виз для россиян, приостановив в конце 2022 года действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Некоторые страны-члены, такие как страны Балтии, пошли еще дальше, полностью запретив или строго ограничив россиянам въезд на свою территорию.

Однако выдача виз остается национальной компетенцией, а это означает, что хотя Европейская комиссия может ужесточить процесс, она не может ввести полный запрет на въезд для россиянам.

Так, в 2024 году гражданам России выдали более полумиллиона шенгенских виз, что больше, чем в 2023-м, но существенно меньше, чем до полномасштабной войны — в 2019 году таких разрешений было более 4 млн. Politico отмечает, что Венгрия, Франция, Испания и Италия продолжают либерально выдавать туристические визы россиянам.

Ожидается, что новые, более строгие правила, которые являются частью пакета мер, направленных на уменьшение количества россиян, въезжающих в блок, будут официально приняты и введены в действие на этой неделе.

Отдельно и в рамках своего 19-го пакета санкций ЕС хочет ограничить передвижение российских дипломатов. Планируется ввести требования об информировании ими государств о поездках через Шенгенскую зону. Это должно помочь в противодействовании “все более враждебной разведывательной деятельности” Кремля.

