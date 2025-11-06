Уночі 6 листопада сталися пожежі в Сімферополі, що в тимчасово окупованому Криму.

Про це з посиланням на дані від очевидців повідомляли у Telegram-спільноті Крымский ветер.

Пожежі в Сімферополі 6 листопада: що відомо

Повідомляється, що перед пожежами в Сімферополі очевидці чули звуки, схожі на проліт безпілотників.

Одне займання, за даними місцевих, сталося в селищі Бітумне, де розташована нафтобаза Кримнафтозбут.

Також була інформація про займання в районі ДРЕС у Сімферополі.

Що відомо пор нафтобазу Кримнафтозбут

Компанія Кримнафтозбут зареєстрована в селищі Бітумне поблизу Сімферополя на території тимчасово окупованого Криму.

Основний напрям її діяльності — зберігання, транспортування та реалізація нафтопродуктів.

Підприємство розташоване у промисловій зоні, де сконцентровані паливні склади та об’єкти енергетичної інфраструктури.

Відкрита інформація про власників і структуру компанії обмежена, однак, за наявними даними, Кримнафтозбут може належати до системи забезпечення паливом місцевих АЗС і промислових споживачів на півострові.

