Пожежі в Сімферополі: горіло в районі нафтобази Кримнафтозбут та ДРЕС
Уночі 6 листопада сталися пожежі в Сімферополі, що в тимчасово окупованому Криму.
Про це з посиланням на дані від очевидців повідомляли у Telegram-спільноті Крымский ветер.
Пожежі в Сімферополі 6 листопада: що відомо
Повідомляється, що перед пожежами в Сімферополі очевидці чули звуки, схожі на проліт безпілотників.
Одне займання, за даними місцевих, сталося в селищі Бітумне, де розташована нафтобаза Кримнафтозбут.
Також була інформація про займання в районі ДРЕС у Сімферополі.
Що відомо пор нафтобазу Кримнафтозбут
Компанія Кримнафтозбут зареєстрована в селищі Бітумне поблизу Сімферополя на території тимчасово окупованого Криму.
Основний напрям її діяльності — зберігання, транспортування та реалізація нафтопродуктів.
Підприємство розташоване у промисловій зоні, де сконцентровані паливні склади та об’єкти енергетичної інфраструктури.
Відкрита інформація про власників і структуру компанії обмежена, однак, за наявними даними, Кримнафтозбут може належати до системи забезпечення паливом місцевих АЗС і промислових споживачів на півострові.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 352-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.