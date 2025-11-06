Європейська рада та Європарламент досягли попередньої згоди щодо стимулювання інвестицій в оборону в рамках поточного бюджету ЄС для реалізації плану ReArm Europe – ініціативи для збільшення видатків на оборону та зміцнення військового потенціалу Союзу.

Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

Інтеграція України до військово-промислового сектору ЄС

Пропозиція Європейської комісії, представлена 22 квітня 2025 року, має на меті збільшити інвестиції в оборону як частину плану ReArm Europe.

Угода передбачає приєднання України до Європейського оборонного фонду, що означає прихильність ЄС до поступової інтеграції України в європейську оборонну промисловість.

– Досягнута сьогодні угода про стимулювання інвестицій у сферу оборони в поточному бюджеті є важливою віхою у реалізації плану ReArm Europe та підвищенні нашої оборонної готовності до 2030 року. Ми маємо максимально збільшити наші інвестиції в оборону та технології подвійного призначення, щоб підготуватися до майбутнього – разом у Європі та з Україною, – наголосив Троельс Лунд Поульсен, міністр оборони Данії.

Законодавство збільшить інвестиції у сферу оборони шляхом внесення змін до чинних програм ЄС – Платформи стратегічних технологій для Європи (STEP), Горизонту Європа, Європейського оборонного фонду (EDF), програми Цифрова Європа (DEP) та механізму З’єднання Європи (CEF).

Під час переговорів депутати Європарламенту наполягали на захисті критичної інфраструктури, а також на покращенні стійкості до кіберзагроз для критичної цифрової інфраструктури.

Депутати Європарламенту також виступили за більшу підтримку оборонної промисловості України і забезпечили участь країни в Європейському оборонному фонді.

Наступні кроки

Неофіційну угоду тепер має схвалити Європарламент і Європейська рада. Комітет з питань промисловості, досліджень та енергетики проведе голосування щодо тексту законопроєкту 20 листопада, після чого його передадуть до Європарламенту.

За планом ReArm Europe, Євросоюз може мобілізувати до €800 млрд на оборонні витрати.

Раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Євросоюз зобов’язався фінансово підтримувати Україну протягом наступних двох років.

