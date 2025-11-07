Венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время своего визита в Вашингтон намерен убедить президента США Дональда Трампа организовать встречу с кремлевским лидером Владимиром Путиным.

Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечают инсайдеры, главной задачей Орбана во время поездки в США является приглашение Трампа посетить Венгрию.

Сейчас смотрят

Визит Орбана в США

По мнению советников премьера, такой визит укрепит политические позиции Орбана, усилит его авторитет как государственного деятеля и мобилизует его консервативный электорат.

– Орбан хочет, чтобы Трамп приехал в Будапешт до выборов. Это его ключевой приоритет. Они будут говорить о российском газе, но больше всего Орбана беспокоят выборы, – отметил источник в венгерской правительственной структуре, занимающейся внешней политикой.

Руководитель аппарата премьера Гергей Гуяш подчеркнул, что встреча в пятницу станет «возможностью для двух глав государств … определить дорожную карту, которая может привести к встрече США и России, а в дальнейшем к российско-украинскому мирному соглашению».

В то же время, по сообщениям, Трамп пока отказался от идеи встречи с Путиным в Будапеште, выразив разочарование темпами переговоров с Россией.

Еще одной важной темой во время визита Орбана станет возможность предоставления Венгрии исключения из американских санкций против компаний Роснефть и Лукойл.

Ранее СМИ сообщали, что Будапешт готовит масштабное энергетическое предложение для США накануне поездки Виктора Орбана в Вашингтон.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.