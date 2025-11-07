Орбан в США хочет убедить Трампа встретиться с Путиным – СМИ
- Виктор Орбан во время визита в Вашингтон хочет убедить президента США Дональда Трампа встретиться с Владимиром Путиным.
- Венгрия хочет добиться исключения из американских санкций против Роснефти и Лукойла.
- Будапешт готовит масштабное энергетическое предложение для США.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время своего визита в Вашингтон намерен убедить президента США Дональда Трампа организовать встречу с кремлевским лидером Владимиром Путиным.
Об этом сообщает The Guardian.
Как отмечают инсайдеры, главной задачей Орбана во время поездки в США является приглашение Трампа посетить Венгрию.
Визит Орбана в США
По мнению советников премьера, такой визит укрепит политические позиции Орбана, усилит его авторитет как государственного деятеля и мобилизует его консервативный электорат.
– Орбан хочет, чтобы Трамп приехал в Будапешт до выборов. Это его ключевой приоритет. Они будут говорить о российском газе, но больше всего Орбана беспокоят выборы, – отметил источник в венгерской правительственной структуре, занимающейся внешней политикой.
Руководитель аппарата премьера Гергей Гуяш подчеркнул, что встреча в пятницу станет «возможностью для двух глав государств … определить дорожную карту, которая может привести к встрече США и России, а в дальнейшем к российско-украинскому мирному соглашению».
В то же время, по сообщениям, Трамп пока отказался от идеи встречи с Путиным в Будапеште, выразив разочарование темпами переговоров с Россией.
Еще одной важной темой во время визита Орбана станет возможность предоставления Венгрии исключения из американских санкций против компаний Роснефть и Лукойл.
Ранее СМИ сообщали, что Будапешт готовит масштабное энергетическое предложение для США накануне поездки Виктора Орбана в Вашингтон.