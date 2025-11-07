Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан під час свого візиту до Вашингтона має намір переконати президента США Дональда Трампа організувати зустріч із кремлівським лідером Володимиром Путіним.

Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначають інсайдери, головним завданням Орбана під час поїздки до США є запрошення Трампа відвідати Угорщину.

Візит Орбана до США

На думку радників прем’єра, такий візит зміцнить політичні позиції Орбана, посилить його авторитет як державного діяча і мобілізує його консервативний електорат.

– Орбан хоче, щоб Трамп приїхав до Будапешта до виборів. Це його ключовий пріоритет. Вони говоритимуть про російський газ, але найбільше Орбана турбують вибори, – зазначило джерело в угорській урядовій структурі, що займається зовнішньою політикою.

Керівник апарату прем’єра Гергей Гуяш підкреслив, що зустріч у п’ятницю стане “можливістю для двох глав держав … визначити дорожню карту, яка може привести до зустрічі США і Росії, а в подальшому до російсько-української мирної угоди”.

Водночас, за повідомленнями, Трамп наразі відмовився від ідеї зустрічі з Путіним у Будапешті, висловивши розчарування темпами переговорів із Росією.

Ще однією важливою темою під час візиту Орбана стане можливість надання Угорщині винятку з американських санкцій проти компаній Роснефть і Лукойл.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Будапешт готує масштабну енергетичну пропозицію для США напередодні поїздки Віктора Орбана до Вашингтона.

