Орбан выступил против планов ЕС использовать российские деньги для Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил обеспокоенность, что планы Запада направить замороженные российские активы в пользу Украины могут привести к прямому конфликту между Москвой и Европой.
Об этом он написал в Facebook.
Орбан о вероятном конфликте между Европой и Россией
— Я собственными глазами увидел, что сегодня все европейские лидеры думают о войне. Европа исчерпывает свои силы и деньги. Самый главный вопрос — кто будет финансировать то, что останется от Украины после войны? Граждане какой страны готовы отдать миллиарды евро государству, которое не может себя содержать? — заявил Орбан.
По его словам, в Брюсселе «появилось новое чудо-оружие» — конфискация российских валютных резервов, которые планируют использовать для поддержки Украины.
— Это уже российско-европейский конфликт, который может стать предвестником войны. Только прямые переговоры между Россией и Европой могут остановить эскалацию, — добавил венгерский премьер.
Напомним, что 23 октября Европейский совет принял выводы по Украине, из которых убрали прямое упоминание об использовании средств из замороженных российских активов.
В то же время президент Европейского совета Антониу Кошта заверил Владимира Зеленского, что ЕС останется преданным поддержке Украины и примет политическое решение о репарационном займе из российских активов для финансирования потребностей Киева в 2026–2027 годах.