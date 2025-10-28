Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил обеспокоенность, что планы Запада направить замороженные российские активы в пользу Украины могут привести к прямому конфликту между Москвой и Европой.

Об этом он написал в Facebook.

Орбан о вероятном конфликте между Европой и Россией

— Я собственными глазами увидел, что сегодня все европейские лидеры думают о войне. Европа исчерпывает свои силы и деньги. Самый главный вопрос — кто будет финансировать то, что останется от Украины после войны? Граждане какой страны готовы отдать миллиарды евро государству, которое не может себя содержать? — заявил Орбан.

По его словам, в Брюсселе «появилось новое чудо-оружие» — конфискация российских валютных резервов, которые планируют использовать для поддержки Украины.

— Это уже российско-европейский конфликт, который может стать предвестником войны. Только прямые переговоры между Россией и Европой могут остановить эскалацию, — добавил венгерский премьер.

Напомним, что 23 октября Европейский совет принял выводы по Украине, из которых убрали прямое упоминание об использовании средств из замороженных российских активов.

В то же время президент Европейского совета Антониу Кошта заверил Владимира Зеленского, что ЕС останется преданным поддержке Украины и примет политическое решение о репарационном займе из российских активов для финансирования потребностей Киева в 2026–2027 годах.

