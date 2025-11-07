Президент США Дональд Трамп, комментируя возможность встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште, отметил, что “шанс есть всегда”.

Трамп о возможности встречи с Путиным в Будапеште

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Белый дом для переговоров с президентом США Дональдом Трампом 7 ноября.

Трамп встретил Орбана на крыльце Белого дома. На вопрос о возможности встречи с Владимиром Путиным в Будапеште он сказал, что “шанс есть всегда”.

Сейчас смотрят

President Trump welcomes the Prime Minister of Hungary to the White House Reporter: “President Trump, is there any chance you meet with Putin in Budapest at some point?” @POTUS: “There is always a chance.” pic.twitter.com/4j8I7gP4mk — Margo Martin (@MargoMartin47) November 7, 2025



На вопрос, все ли еще он намерен поехать в Будапешт на саммит с Путиным, президент США ответил, что “хотел бы это сделать” в столице Венгрии.

К тому же, Трамп заявил, что единственная причина, по которой не состоялся саммит в Будапеште, – это то, что “война продолжается”.

— Основной спор заключается в том, что они просто не хотят останавливаться. Я думаю, что они остановятся, я думаю, что это наносит большой ущерб России, большой ущерб обеим странам, это очевидно, — сказал Трамп в пятницу во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

На другие вопросы президент США не ответил, однако показал на Орбана и назвал его “великим лидером”.

Кроме того, Трамп заявлял, что он и Орбан “согласны, что война закончится”, а Орбан сообщил журналистам, что имеет “некоторые идеи” относительно того, как это может произойти.

В то же время премьер заявил, что единственная страна в Европе, которая стоит на позициях мира, – это Венгрия.

— Но в то же время мы не единственные, потому что Брюссель и европейцы имеют другой подход к войне. Поэтому единственным правительством, которое выступает за мир, является правительство Соединенных Штатов и маленькая Венгрия в Европе, — сказал он.

Напомним, что ранее СМИ писали, что Виктор Орбан во время своего визита в Вашингтон намерен убедить Трампа организовать встречу с Путиным.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.