Президент США Дональд Трамп, комментируя возможность встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште, отметил, что “шанс есть всегда”.

Трамп о возможности встречи с Путиным в Будапеште

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Белый дом для переговоров с президентом США Дональдом Трампом 7 ноября.

Трамп встретил Орбана на крыльце Белого дома. На вопрос о возможности встречи с Владимиром Путиным в Будапеште он сказал, что “шанс есть всегда”.

Сейчас смотрят


На вопрос, все ли еще он намерен поехать в Будапешт на саммит с Путиным, президент США ответил, что “хотел бы это сделать” в столице Венгрии.

К тому же, Трамп заявил, что единственная причина, по которой не состоялся саммит в Будапеште, – это то, что “война продолжается”.

— Основной спор заключается в том, что они просто не хотят останавливаться. Я думаю, что они остановятся, я думаю, что это наносит большой ущерб России, большой ущерб обеим странам, это очевидно, — сказал Трамп в пятницу во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

На другие вопросы президент США не ответил, однако показал на Орбана и назвал его “великим лидером”.

Кроме того, Трамп заявлял, что он и Орбан “согласны, что война закончится”, а Орбан сообщил журналистам, что имеет “некоторые идеи” относительно того, как это может произойти.

В то же время премьер заявил, что единственная страна в Европе, которая стоит на позициях мира, – это Венгрия.

— Но в то же время мы не единственные, потому что Брюссель и европейцы имеют другой подход к войне. Поэтому единственным правительством, которое выступает за мир, является правительство Соединенных Штатов и маленькая Венгрия в Европе, — сказал он.

Напомним, что ранее СМИ писали, что Виктор Орбан во время своего визита в Вашингтон намерен убедить Трампа организовать встречу с Путиным.

Читайте также
США отменили саммит Трамп – Путин из-за неприемлемых требований России – FT
Путін Трамп

Связанные темы:

Война в УкраинеВіктор ОрбанВладимир ПутинДональд Трамп
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.