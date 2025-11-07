Шанс є завжди: Трамп про ймовірність зустрічі з Путіним у Будапешті
- Дональд Трамп на запитання журналістів про ймовірність його зустрічі з Володимиром Путіним, відповів, що шанс є завжди.
- За словами Трампа, єдина причина, чому не відбувся саміт у Будапешті – це те, що "війна продовжується".
- Трамп заявив, що він і Орбан "згодні, що війна закінчиться".
Президент США Дональд Трамп, коментуючи можливість зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті, зазначив, що “шанс є завжди”.
Трамп про можливість зустрічі з Путіним у Будапешті
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Білого дому для переговорів з президентом США Дональдом Трампом 7 листопада.
Трамп зустрів Орбана на ґанку Білого дому. На питання про можливість зустрічі з Володимиром Путіним у Будапешті він сказав, що “шанс є завжди”.
President Trump welcomes the Prime Minister of Hungary to the White House
Reporter: “President Trump, is there any chance you meet with Putin in Budapest at some point?” @POTUS: “There is always a chance.” pic.twitter.com/4j8I7gP4mk
— Margo Martin (@MargoMartin47) November 7, 2025
На запитання, чи все ще він має намір поїхати до Будапешта на саміт із Путіним, президент США відповів, що “хотів би це зробити” в столиці Угорщини.
До того ж, Трамп заявив, що єдина причина, чому не відбувся саміт у Будапешті – це те, що “війна продовжується”.
– Основна суперечка полягає у тому, що вони просто не хочуть зупинятися. Я думаю, що вони зупиняться, я думаю, що це завдає великої шкоди Росії, великої шкоди обом країнам, це очевидно, – сказав Трамп у п’ятницю під час зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
На інші питання президент США не відповів, проте показав на Орбана і назвав його “величним лідером”.
Крім того, Трамп заявляв, що він і Орбан “згодні, що війна закінчиться”, а Орбан повідомив журналістів, що має “деякі ідеї” щодо того, як це може статися.
Водночас прем’єр заявив, що єдина країна в Європі, що стоїть на позиціях миру – це Угорщина.
– Але в той же час ми не єдині, тому що Брюссель і європейці мають інший підхід до війни. Тож єдиним урядом, який виступає за мир, є уряд Сполучених Штатів і маленька Угорщина в Європі, – сказав він.
Нагадаємо, що раніше ЗМІ писали, що Віктор Орбан під час свого візиту до Вашингтона має намір переконати Трампа організувати зустріч із Путіним.