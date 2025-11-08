Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що російський президент Володимир Путін має пам’ятати, що ядерну війну не можна виграти, тому її не слід починати.

Ядерну війну неможливо виграти – Рютте

– Путін має знати, що ядерна війна ніколи не може бути виграна і ніколи не повинна вестися, – сказав він в інтерв’ю для недільної версії Die Welt, уривки з якого в суботу, 8 листопада, цитує агентство dpa.

Тому Рютте наголосив на важливості ядерного потенціалу НАТО.

– Ядерне стримування НАТО є найвищою гарантією нашої безпеки. Важливо, щоб наші сили ядерного стримування залишалися надійними, безпечними, захищеними і ефективними, – зазначив він.

За словами генсека, нещодавні ядерні навчання НАТО пройшли успішно, що забезпечує “абсолютну впевненість у надійності ядерного стримування НАТО”.

– Це надіслало чіткий сигнал будь-якому супротивнику, що НАТО може і буде захищати всіх союзників від усіх загроз, – наголосив Рютте.

Він також висловив переконання, що в країнах-членах Альянсу потрібно більше говорити із суспільством про ядерне стримування, аби люди розуміли його роль у забезпеченні загальної безпеки.

– Коли Росія використовує небезпечну та безрозсудну ядерну риторику, наші громадяни повинні знати, що немає підстав для паніки, адже НАТО має потужні сили ядерного стримування для збереження миру, запобігання примусу та стримування агресії, – пояснив він.

