Сейм Польши отклонил инициативу Навроцкого о наказании за “бандеризм”
- Сейм Польши отклонил законопроект Кароля Навроцкого, в котором прописаны нормы наказания за пропаганду так называемой идеологии бандеризма.
- Ранее парламент принял аналогичный законопроект от правительства Польши.
Сейм Польши не поддержал законопроект президента Кароля Навроцкого о новой редакции закона о помощи украинским беженцам. В документе также прописана норма об уголовной ответственности за пропаганду “бандеризма”.
Об этом сообщает Польское радио.
Законопроект Кароля Навроцкого отклонили
Президентский законопроект предусматривал продление легального пребывания украинцев в Польше, а также ужесточение наказания за незаконное пересечение границы и уголовную ответственность за пропаганду так называемого бандеризма.
Во время первого чтения законопроекта в октябре депутаты подали два предложения об отклонении президентского законопроекта, а в пятницу, 7 ноября, большинство депутатов Сейма поддержали эти предложения.
Так, за отклонение законодательной инициативы Навроцкого проголосовали 244 депутата, 198 высказались против, трое воздержались.
Президентский законопроект о внесении изменений в закон о помощи украинцам был разработан после того, как в конце августа президент Кароль Навроцкий наложил вето на предыдущую редакцию закона. Президентская версия документа была отправлена на общественное обсуждение.
Тем временем Сейм принял, а президент подписал другой, правительственный закон о помощи гражданам Украины, который также усиливает контроль за получением иностранцами соцвыплат.
Президентский законопроект дублировал большинство положений правительственного закона.
Нормы от Навроцкого
В то же время в законопроекте Навроцкого были нормы об ужесточении наказания за незаконное пересечение польской границы (до 5 лет лишения свободы), а также за организацию незаконного пересечения границы — от 2 до 12 лет лишения свободы.
Также президент предлагал ввести уголовную ответственность за пропаганду “бандеризма” и деятельности ОУН-УПА — на тех же основаниях, что и за пропаганду нацизма, коммунизма или фашизма.
В поправке отмечалось, что человек, публично пропагандирующий нацистскую, коммунистическую, фашистскую идеологию, идеологию Организации украинских националистов, группировки Бандеры и Украинской повстанческой армии, подлежит лишению свободы на срок до трех лет.