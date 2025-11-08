Сейм Польши не поддержал законопроект президента Кароля Навроцкого о новой редакции закона о помощи украинским беженцам. В документе также прописана норма об уголовной ответственности за пропаганду “бандеризма”.

Об этом сообщает Польское радио.

Законопроект Кароля Навроцкого отклонили

Президентский законопроект предусматривал продление легального пребывания украинцев в Польше, а также ужесточение наказания за незаконное пересечение границы и уголовную ответственность за пропаганду так называемого бандеризма.

Во время первого чтения законопроекта в октябре депутаты подали два предложения об отклонении президентского законопроекта, а в пятницу, 7 ноября, большинство депутатов Сейма поддержали эти предложения.

Так, за отклонение законодательной инициативы Навроцкого проголосовали 244 депутата, 198 высказались против, трое воздержались.

Президентский законопроект о внесении изменений в закон о помощи украинцам был разработан после того, как в конце августа президент Кароль Навроцкий наложил вето на предыдущую редакцию закона. Президентская версия документа была отправлена на общественное обсуждение.

Тем временем Сейм принял, а президент подписал другой, правительственный закон о помощи гражданам Украины, который также усиливает контроль за получением иностранцами соцвыплат.

Президентский законопроект дублировал большинство положений правительственного закона.

Нормы от Навроцкого

В то же время в законопроекте Навроцкого были нормы об ужесточении наказания за незаконное пересечение польской границы (до 5 лет лишения свободы), а также за организацию незаконного пересечения границы — от 2 до 12 лет лишения свободы.

Также президент предлагал ввести уголовную ответственность за пропаганду “бандеризма” и деятельности ОУН-УПА — на тех же основаниях, что и за пропаганду нацизма, коммунизма или фашизма.

В поправке отмечалось, что человек, публично пропагандирующий нацистскую, коммунистическую, фашистскую идеологию, идеологию Организации украинских националистов, группировки Бандеры и Украинской повстанческой армии, подлежит лишению свободы на срок до трех лет.

