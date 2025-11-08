Сейм Польщі не підтримав законопроєкт президента Кароля Навроцького щодо нової редакції закону про допомогу українським біженцям. У документі також прописана норма про кримінальну відповідальні за пропаганду “бандеризму”.

Про це повідомляє Польське радіо.

Законопроєкт Кароля Навроцького відхилили

Президентський законопроєкт передбачав продовження легального перебування українців у Польщі, а також посилення покарання за незаконний перетин кордону та кримінальної відповідальності за пропаганду так званого бандеризму.

Під час першого читання законопроєкту у жовтні депутати подали дві пропозиції щодо відхилення президентського законопроєкту, а у п’ятницю, 7 листопада, більшість депутатів Сейму підтримали ці пропозиції.

Так, за відхилення законодавчої ініціативи Навроцького проголосували 244 депутати, 198 висловилися проти, троє утрималися.

Президентський законопроєкт змін до закону про допомогу українцям розробили після того, як наприкінці серпня президент Кароль Навроцький наклав вето на попередню редакцію закону. Президентську версію документа відправили на громадське обговорення.

Тим часом Сейм ухвалив, а президент підписав інший, урядовий закон про допомогу громадянам України, який так само посилює контроль за отриманням іноземцями соцвиплат.

Президентський законопроєкт дублював більшість положень урядового закону.

