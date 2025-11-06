В Соединенных Штатах приняли решение уменьшить количество авиарейсов на 10% в 40 крупнейших аэропортах страны.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на официальные заявления Министерства транспорта США.

Сокращение авиарейсов в США: что известно

Как сообщил министр транспорта США Шон Даффи, изменения коснутся наиболее загруженных аэропортов, среди которых — Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Атланта, Лос-Анджелес и Даллас.

По предварительным подсчетам экспертов, новые ограничения могут привести к отмене или переносу около 1,8 тыс. рейсов, что повлияет на более 268 тыс. пассажиров.

При этом международные перелеты пока не планируют ограничивать — меры касаются только внутренних маршрутов.

Напомним, что по состоянию на 6 ноября 2025 года шатдаун правительства США длится уже 36 дней, став самым длительным в истории страны.

Предыдущий рекорд — 35 дней — приходился на период с 22 декабря 2018 по 25 января 2019 года.

Причиной паралича государственных структур является невозможность Конгресса договориться о принятии краткосрочной резолюции о финансировании федерального бюджета.

Как сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, 4 ноября Сенат не смог принять документ уже в 14-й раз — законопроект поддержали только 54 сенатора при необходимых 60.

При этом президент США Дональд Трамп заверил, что ситуация не наносит значительного ущерба американской экономике.

Выступая на бизнес-форуме в Майами, он заявил:

— Сейчас мы настолько сильны, что я не считаю, что что-то может нам навредить.

В то же время Трамп признал, что возобновление работы правительства было бы «хорошим шагом», ведь сотни тысяч госслужащих остаются без заработной платы.

