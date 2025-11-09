Експорт американської зброї на суму понад $5 млрд, призначеної для підтримки союзників по НАТО та України, було відкладено через шатдаун.

Шатдаун у США: відкладено експорт американської зброї на $5 млрд

Як інформує Axios з посилання на чиновника Державного департаменту, через шатдаун було відкладено експорт американської зброї на суму понад $5 млрд.

– Це насправді завдає шкоди як нашим союзникам і партнерам, так і американській промисловості, яка постачає багато з цих критично важливих засобів за кордон, — сказав Axios високопоставлений чиновник Державного департаменту.

Чиновник каже, що це вплинуло на поставки зброї, зокрема ракет AMRAAM, бойових систем Aegis і HIMARS, для таких союзників, як Данія, Хорватія та Польща.

– Кінцевий пункт призначення експорту не є чітким, але зброя, продана союзникам по НАТО, часто передається для допомоги Україні, – пише Axios.

За словами чиновника, серед незавершених угод є як продаж зброї безпосередньо від уряду США союзникам по НАТО, так і ліцензування приватних американських оборонних компаній на експорт зброї.

Нагадаємо, що станом на 9 листопада 2025 року шатдаун уряду США триває вже 39 днів, ставши найдовшим в історії країни.

Попередній рекорд — 35 днів — припадав на період із 22 грудня 2018 до 25 січня 2019 року.

