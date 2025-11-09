Трамп выдвинул заместителя Келлога на должность посланника по делам Беларуси
- Дональд Трамп выдвинул Джона Коула на должность спецпредставителя США в Беларуси.
- Джон Коул – юрист и заместитель Кита Келлога.
- Коул встречался с Александром Лукашенко, после чего было освобождено 52 белорусских заключенных.
Президент США Дональд Трамп выдвинул юриста Джона Коула на должность специального представителя Соединенных Штатов в Беларуси.
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.
Трамп назначил спецпредставителя США в Беларуси
— Я рад объявить, что Джон Коул, известный как один из самых выдающихся юристов нашей страны, чьи победы включают первое крупное дело против табачной промышленности, выдвинут на должность специального посланника США в Беларуси, — написал Трамп.
Президент США добавил, что Коул ранее провел успешные переговоры об освобождении 100 заложников и собирается освободить еще 50 человек.
Он также поблагодарил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко “за его внимание к освобождению людей”.
— Спасибо за ваше внимание к этому вопросу, — написал Трамп, обращаясь к Лукашенко.
Джон Коул участвовал в делах, связанных с правовой защитой интересов Трампа, в частности в период после выборов 2020 года.
Позже он перешел в политико-дипломатическую сферу и стал советником и доверенным лицом президента США.
Коул в настоящее время является заместителем спецпосланника по вопросам Украины Кита Келлога.
27 июня в Беларуси освободили некоторых политических заключенных, среди которых Сергей Тихановский и Игорь Лосик. Всего на свободу вышли не менее 14 человек.
11 сентября Коул встречался с Лукашенко, после чего стало известно об освобождении 52 белорусских заключенных, в том числе 14 иностранцев.