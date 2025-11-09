Президент США Дональд Трамп выдвинул юриста Джона Коула на должность специального представителя Соединенных Штатов в Беларуси.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

Трамп назначил спецпредставителя США в Беларуси

— Я рад объявить, что Джон Коул, известный как один из самых выдающихся юристов нашей страны, чьи победы включают первое крупное дело против табачной промышленности, выдвинут на должность специального посланника США в Беларуси, — написал Трамп.

Президент США добавил, что Коул ранее провел успешные переговоры об освобождении 100 заложников и собирается освободить еще 50 человек.

Он также поблагодарил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко “за его внимание к освобождению людей”.

— Спасибо за ваше внимание к этому вопросу, — написал Трамп, обращаясь к Лукашенко.

Джон Коул участвовал в делах, связанных с правовой защитой интересов Трампа, в частности в период после выборов 2020 года.

Позже он перешел в политико-дипломатическую сферу и стал советником и доверенным лицом президента США.

Коул в настоящее время является заместителем спецпосланника по вопросам Украины Кита Келлога.

27 июня в Беларуси освободили некоторых политических заключенных, среди которых Сергей Тихановский и Игорь Лосик. Всего на свободу вышли не менее 14 человек.

11 сентября Коул встречался с Лукашенко, после чего стало известно об освобождении 52 белорусских заключенных, в том числе 14 иностранцев.

