Президент США Дональд Трамп висунув юриста Джона Коула на посаду спеціального представника Сполучених Штатів в Білорусі.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

Трамп призначив спецпредставника США у Білорусі

– Я радий оголосити, що Джона Коула, відомого як одного з найвидатніших юристів нашої країни, чиї перемоги включають першу велику справу проти тютюнової промисловості, висунуто на посаду спеціального посланника США в Білорусі, – написав Трамп.

Президент США додав, що Коул раніше провів успішні переговори про звільнення 100 заручників і збирається звільнити ще 50 осіб.

Він також подякував самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку “за його увагу до звільнення людей”.

– Дякую за вашу увагу до цього питання!, – написав Трамп, звертаючись до Лукашенка.

Джон Коул брав участь у справах, пов’язаних із правовим захистом інтересів Трампа, зокрема у період після виборів 2020 року.

Пізніше він перейшов у політико-дипломатичну сферу та став радником і довіреною особою президента США.

Коул нині є заступником спецпосланця з питань України Кіта Келлога.

27 червня у Білорусі звільнили низку політичних в’язнів, серед яких Сергій Тихановський та Ігор Лосик. Загалом на волю вийшли щонайменше 14 людей.

11 вересня Коул зустрічався з Лукашенком, після чого стало відомо про звільнення 52 білоруських ув’язнених, зокрема 14 іноземців.

