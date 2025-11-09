Трамп висунув заступника Келлога на посаду посланця у справах Білорусі
- Дональд Трамп висунув Джона Коула на посаду спецпредставника США в Білорусі.
- Джон Коул – юрист та заступник Кіта Келлога.
- Коул зустрічався з Олександром Лукашенком, після чого було звільнено 52 білоруських ув'язнених.
Президент США Дональд Трамп висунув юриста Джона Коула на посаду спеціального представника Сполучених Штатів в Білорусі.
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.
– Я радий оголосити, що Джона Коула, відомого як одного з найвидатніших юристів нашої країни, чиї перемоги включають першу велику справу проти тютюнової промисловості, висунуто на посаду спеціального посланника США в Білорусі, – написав Трамп.
Президент США додав, що Коул раніше провів успішні переговори про звільнення 100 заручників і збирається звільнити ще 50 осіб.
Він також подякував самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку “за його увагу до звільнення людей”.
– Дякую за вашу увагу до цього питання!, – написав Трамп, звертаючись до Лукашенка.
Джон Коул брав участь у справах, пов’язаних із правовим захистом інтересів Трампа, зокрема у період після виборів 2020 року.
Пізніше він перейшов у політико-дипломатичну сферу та став радником і довіреною особою президента США.
Коул нині є заступником спецпосланця з питань України Кіта Келлога.
27 червня у Білорусі звільнили низку політичних в’язнів, серед яких Сергій Тихановський та Ігор Лосик. Загалом на волю вийшли щонайменше 14 людей.
11 вересня Коул зустрічався з Лукашенком, після чого стало відомо про звільнення 52 білоруських ув’язнених, зокрема 14 іноземців.