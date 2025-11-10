Над атомной электростанцией Doel, расположенной вблизи Антверпена, заметили три беспилотника.

Об этом вечером в воскресенье, 9 ноября, сообщил представитель энергетической компании Engie, которая является оператором АЭС.

В Бельгии над АЭС заметили неизвестные дроны

По его словам, инцидент не повлиял на работу электростанции, а власти проинформировали о происшествии.

Это уже не первый случай появления дронов в воздушном пространстве Бельгии.

6 ноября из-за подобных инцидентов была нарушена работа аэропорта Брюсселя и аэропорта Бирсет близ Льежа.

Ранее, 4 ноября, жители зафиксировали не менее шести БПЛА у авиабазы ​​НАТО Кляйне-Брогель.

В тот же день из-за угрозы беспилотников дважды останавливали авиасообщение в Брюссельском аэропорту, а также вводили ограничения в аэропорту Льежа.

Подобные инциденты продолжаются в стране уже несколько недель. В конце октября дроны дважды замечали над военной базой в Марш-ан-Фамене, а в начале месяца более 15 беспилотников зафиксировали над полигоном в Эльзенборне.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен тогда заявил о “явно спланированной операции против сердца бельгийской армии” и участии опытных операторов.

Дроны фиксируют и в других странах

Подобные случаи фиксируются и в других европейских странах: Германии, Дании и Норвегии, где из-за появления БПЛА временно прекращали работу аэропортов.

Власти Бельгии пока не выяснили, кто стоит за запуском дронов, но среди основных подозреваемых называют российскую сторону.

Для поддержки бельгийских структур в борьбе с беспилотниками Великобритания и Германия оказали помощь.

9 ноября начальник штаба обороны ВС Великобритании Ричард Найтон сообщил, что Лондон направил экспертов и технику для укрепления противодроновой защиты.

На минувшей неделе Минобороны ФРГ также подтвердило, что Бундесвер помогает Бельгии в усилении безопасности ее воздушного пространства.

Источник : Deutsche Welle

