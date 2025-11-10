В Бельгии над АЭС Doel зафиксировали три беспилотника
- Над АЭС Doel вблизи Антверпена заметили три беспилотника, власти сразу сообщены.
- Подобные инциденты с дронами уже фиксировали у аэропортов и военных баз Бельгии.
- Страна обратилась за помощью к союзникам из-за роста количества полетов БПЛА.
Над атомной электростанцией Doel, расположенной вблизи Антверпена, заметили три беспилотника.
Об этом вечером в воскресенье, 9 ноября, сообщил представитель энергетической компании Engie, которая является оператором АЭС.
По его словам, инцидент не повлиял на работу электростанции, а власти проинформировали о происшествии.
Это уже не первый случай появления дронов в воздушном пространстве Бельгии.
6 ноября из-за подобных инцидентов была нарушена работа аэропорта Брюсселя и аэропорта Бирсет близ Льежа.
Ранее, 4 ноября, жители зафиксировали не менее шести БПЛА у авиабазы НАТО Кляйне-Брогель.
В тот же день из-за угрозы беспилотников дважды останавливали авиасообщение в Брюссельском аэропорту, а также вводили ограничения в аэропорту Льежа.
Подобные инциденты продолжаются в стране уже несколько недель. В конце октября дроны дважды замечали над военной базой в Марш-ан-Фамене, а в начале месяца более 15 беспилотников зафиксировали над полигоном в Эльзенборне.
Министр обороны Бельгии Тео Франкен тогда заявил о “явно спланированной операции против сердца бельгийской армии” и участии опытных операторов.
Дроны фиксируют и в других странах
Подобные случаи фиксируются и в других европейских странах: Германии, Дании и Норвегии, где из-за появления БПЛА временно прекращали работу аэропортов.
Власти Бельгии пока не выяснили, кто стоит за запуском дронов, но среди основных подозреваемых называют российскую сторону.
Для поддержки бельгийских структур в борьбе с беспилотниками Великобритания и Германия оказали помощь.
9 ноября начальник штаба обороны ВС Великобритании Ричард Найтон сообщил, что Лондон направил экспертов и технику для укрепления противодроновой защиты.
На минувшей неделе Минобороны ФРГ также подтвердило, что Бундесвер помогает Бельгии в усилении безопасности ее воздушного пространства.