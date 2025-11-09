Велика Британія відправляє до Бельгії своїх військових та обладнання, щоб допомогти країні зміцнити оборону після вторгнення дронів у повітряний простір. Є підозри, що ці дрони пов’язані з Росією.

Про це повідомляє BBC.

Допомога Бельгії у захисті від дронів

Новий очільник британських збройних сил сер Річард Найтон повідомив, що його бельгійський колега на початку цього тижня попросив про допомогу, і що військове обладнання та персонал вже прямують до Бельгії.

Головний аеропорт Бельгії Завантем тимчасово закрили в четвер увечері 6 листопада, оскільки поблизу помітили дрони. Також невідомі безпілотники бачили й в інших місцях, зокрема й поблизу військової бази.

Річард Найтон сказав, що невідомо, чи пов’язані ці дрони із Росією, але вважає, що Москва до цього вторгнення цілком може бути причетною.

Міністр оборони Джон Гілі сказав, що Велика Британія разом із союзниками по НАТО допоможе Бельгії, надавши обладнання та сили. У п’ятницю міністерство оборони Німеччини заявило, що підтримає Бельгію заходами проти дронів після прохання Брюсселя.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та бельгійські служби безпеки підозрюють Росію у причетності до вторгнення дронів, але міністр оборони Бельгії Тео Франкен говорить, що немає чітких доказів.

Водночас він зауважив, що невідомі дрони стали серйозною загрозою для багатьох європейських країн.

За словами очільник збройних сил Британії Річарда Найтона, Росія наразі є найбільшою загрозою для Європи. Останніми місяцями низка випадків виявлення дронів спричинила серйозні порушення цивільних польотів по всій Європі, зокрема у Швеції, Норвегії та Данії.

