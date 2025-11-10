Над атомною електростанцією Doel, що розташована поблизу Антверпена, помітили три безпілотники.

Про це увечері в неділю, 9 листопада, повідомив речник енергетичної компанії Engie, яка є оператором АЕС.

У Бельгії над АЕС помітили невідомі дрони

За його словами, інцидент не вплинув на роботу електростанції, а влада була поінформована про подію.

Як зазначає агентство Belga, це вже не перший випадок появи дронів у повітряному просторі Бельгії.

6 листопада через подібні інциденти було порушено роботу аеропорту Брюсселя та аеропорту Бірсет поблизу Льєжа.

Раніше, 4 листопада, жителі зафіксували щонайменше шість БПЛА біля авіабази НАТО Кляйне-Брогель.

У той самий день через загрозу безпілотників двічі зупиняли авіасполучення в Брюссельському аеропорту, а також вводили обмеження в аеропорту Льєжа.

Подібні інциденти тривають у країні вже кілька тижнів. Наприкінці жовтня дрони двічі помічали над військовою базою в Марш-ан-Фамені, а на початку місяця понад 15 безпілотників зафіксували над полігоном у Ельзенборні.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен тоді заявив про “явно сплановану операцію проти серця бельгійської армії” та участь досвідчених операторів.

Дрони фіксують і в інших країнах

Подібні випадки фіксуються і в інших європейських країнах: Німеччині, Данії та Норвегії, де через появу БПЛА тимчасово припиняли роботу аеропортів.

Влада Бельгії поки не з’ясувала, хто стоїть за запуском дронів, але серед основних підозрюваних називають російську сторону.

Для підтримки бельгійських структур у боротьбі з безпілотниками Велика Британія та Німеччина надали допомогу.

9 листопада начальник штабу оборони ЗС Великої Британії Річард Найтон повідомив, що Лондон направив експертів і техніку для зміцнення протидронового захисту.

Минулого тижня Міноборони ФРН також підтвердило, що Бундесвер допомагає Бельгії у посиленні безпеки її повітряного простору.

Джерело : Deutsche Welle

