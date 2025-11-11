В ночь на 11 ноября взрывы прогремели в Саратовской области РФ.

Как сообщают местные Telegram-каналы, беспилотники атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод, после чего на объекте вспыхнул масштабный пожар.

Атака на Саратовский НПЗ 11 ноября: что известно

Местные жители публиковали в соцсетях видео момента взрыва и зарева, которое было видно за десятки километров.

Сейчас смотрят

Российские власти подтвердили инцидент, однако масштабы повреждений не разглашают.

Что известно о Саратовском НПЗ

Саратовский нефтеперерабатывающий завод — одно из старейших предприятий нефтяной промышленности России, основанное в 1934 году.

Расположенный в городе Саратов на берегу Волги, завод с марта 2013 года входит в структуру Роснефти.

Его проектная мощность составляет около 6,9–7 млн тонн нефти в год.

Предприятие производит бензин и дизельное топливо стандарта Euro-5, мазут, битум, техническую серу и другие нефтепродукты.

Сегодня Саратовский НПЗ является важным звеном российской топливно-энергетической системы, обеспечивая топливом промышленность и транспорт.

В то же время завод имеет стратегическое значение и для военной логистики РФ, из-за чего неоднократно становился мишенью украинских беспилотников.

В 2025 году предприятие несколько раз подвергалось атакам дронов, после чего временно приостанавливало работу.

В частности, в ночь на 16 октября 2025 года украинские военные также нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что Силы обороны Украины последовательно реализуют комплекс мер по поражению критических элементов военно-промышленной базы РФ, чтобы лишить ее возможности продолжать агрессию.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко тогда отметил, что «Саратовский НПЗ подгорел, а нефтянка россиян продолжает выбиваться».

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.