У ніч проти 11 листопада вибухи пролунали у Саратовській області РФ.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод, після чого на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.

Атака на Саратовський НПЗ 11 листопада: що відомо

Місцеві мешканці публікували у соцмережах відео моменту вибуху та заграви, яку було видно за десятки кілометрів.

Зараз дивляться

Російська влада підтвердила інцидент, однак масштаби пошкоджень не розголошує.

Що відомо про Саратовський НПЗ

Саратовський нафтопереробний завод — одне з найстаріших підприємств нафтової промисловості Росії, засноване у 1934 році.

Розташований у місті Саратов на березі Волги, завод з березня 2013 року входить до структури Роснефти.

Його проєктна потужність становить близько 6,9–7 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє бензин і дизельне паливо стандарту Euro-5, мазут, бітум, технічну сірку та інші нафтопродукти.

Сьогодні Саратовський НПЗ є важливою ланкою російської паливно-енергетичної системи, забезпечуючи пальним промисловість і транспорт.

Водночас завод має стратегічне значення і для військової логістики РФ, через що неодноразово ставав мішенню українських безпілотників.

У 2025 році підприємство кілька разів зазнавало атак дронів, після чого тимчасово призупиняло роботу.

Зокрема, у ніч проти 16 жовтня 2025 року українські військові також уразили Саратовський нафтопереробний завод.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що Сили оборони України послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової бази РФ, щоб позбавити її можливості продовжувати агресію.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко тоді зазначив, що “Саратовський НПЗ підгорів, а нафтянка росіян продовжує вибиватися”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.