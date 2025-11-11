Безпілотники атакували НПЗ у Саратові: спалахнула масштабна пожежа
У ніч проти 11 листопада вибухи пролунали у Саратовській області РФ.
Як повідомляють місцеві Telegram-канали, безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод, після чого на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.
Атака на Саратовський НПЗ 11 листопада: що відомо
Місцеві мешканці публікували у соцмережах відео моменту вибуху та заграви, яку було видно за десятки кілометрів.
Російська влада підтвердила інцидент, однак масштаби пошкоджень не розголошує.
Що відомо про Саратовський НПЗ
Саратовський нафтопереробний завод — одне з найстаріших підприємств нафтової промисловості Росії, засноване у 1934 році.
Розташований у місті Саратов на березі Волги, завод з березня 2013 року входить до структури Роснефти.
Його проєктна потужність становить близько 6,9–7 млн тонн нафти на рік.
Підприємство виробляє бензин і дизельне паливо стандарту Euro-5, мазут, бітум, технічну сірку та інші нафтопродукти.
Сьогодні Саратовський НПЗ є важливою ланкою російської паливно-енергетичної системи, забезпечуючи пальним промисловість і транспорт.
Водночас завод має стратегічне значення і для військової логістики РФ, через що неодноразово ставав мішенню українських безпілотників.
У 2025 році підприємство кілька разів зазнавало атак дронів, після чого тимчасово призупиняло роботу.
Зокрема, у ніч проти 16 жовтня 2025 року українські військові також уразили Саратовський нафтопереробний завод.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що Сили оборони України послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової бази РФ, щоб позбавити її можливості продовжувати агресію.
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко тоді зазначив, що “Саратовський НПЗ підгорів, а нафтянка росіян продовжує вибиватися”.