Руководство Россотрудничества договорилось об открытии нового “русского дома” на Мадагаскаре и сотрудничестве в сфере образования.

Таким образом страна-агрессор РФ продолжает расширять свое влияние за рубежом, прикрываясь культурными и гуманитарными проектами. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

РФ планирует открыть “русский дом” на Мадагаскаре

В Центре отмечают, что особое внимание Кремль хочет уделить работе со СМИ, планируя организовать пресс-туры для журналистов Мадагаскара на временно оккупированные территории. Эта операция направлена на продвижение российской пропаганды о ситуации на ВОТ.

Сейчас смотрят

Россия намерена открыть “русские дома” в Нигерии, Китае и Экваториальной Гвинее, продолжая глобальную экспансию мягкой силы. Хотя в 2025 году деятельность этих учреждений уже прекратили в Молдове, Сирии и Азербайджане.

— Главная цель таких учреждений — распространение пропаганды, создание лояльности к действиям России и искажение реальной картины событий. Кремль активно использует такую тактику как прикрытие для расширения геополитического влияния, — подчеркнули в ЦПД.

Россотрудничество — это государственная структура РФ, направленная на распространение в мире российской пропаганды через так называемые культурные центры. Против этой организации введены санкции ЕС.

Ранее в ЦПЦ сообщали, что РФ планирует открыть новые “русские дома” в трех африканских государствах. В частности, в Анголе, Мали и Алжире. Таким образом, их количество на африканском континенте увеличится до 14.

Фото: Центр противодействия дезинформации

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.