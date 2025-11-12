Кремль планирует пресс-туры на ВОТ для журналистов Мадагаскара – ЦПД
- Россия намерена открыть новый "русский дом" на Мадагаскаре.
- Особое внимание Кремль хочет уделить работе со СМИ, планируя организовать пресс-туры на ТОТ.
Руководство Россотрудничества договорилось об открытии нового “русского дома” на Мадагаскаре и сотрудничестве в сфере образования.
Таким образом страна-агрессор РФ продолжает расширять свое влияние за рубежом, прикрываясь культурными и гуманитарными проектами. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
РФ планирует открыть “русский дом” на Мадагаскаре
В Центре отмечают, что особое внимание Кремль хочет уделить работе со СМИ, планируя организовать пресс-туры для журналистов Мадагаскара на временно оккупированные территории. Эта операция направлена на продвижение российской пропаганды о ситуации на ВОТ.
Россия намерена открыть “русские дома” в Нигерии, Китае и Экваториальной Гвинее, продолжая глобальную экспансию мягкой силы. Хотя в 2025 году деятельность этих учреждений уже прекратили в Молдове, Сирии и Азербайджане.
— Главная цель таких учреждений — распространение пропаганды, создание лояльности к действиям России и искажение реальной картины событий. Кремль активно использует такую тактику как прикрытие для расширения геополитического влияния, — подчеркнули в ЦПД.
Россотрудничество — это государственная структура РФ, направленная на распространение в мире российской пропаганды через так называемые культурные центры. Против этой организации введены санкции ЕС.
Ранее в ЦПЦ сообщали, что РФ планирует открыть новые “русские дома” в трех африканских государствах. В частности, в Анголе, Мали и Алжире. Таким образом, их количество на африканском континенте увеличится до 14.
Фото: Центр противодействия дезинформации