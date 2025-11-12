Керівництво Росспівробітництва домовилося про відкриття нового “русского дома” на Мадагаскарі та співпрацю у сфері освіти.

У такий спосіб країна-агресор РФ продовжує розширювати свій вплив за кордоном, прикриваючись культурними та гуманітарними проєктами. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

РФ планує відкрити “русскій дом” на Мадагаскарі

У Центрі зазначають, що особливу увагу Кремль хоче приділити роботі з медіа, плануючи організувати престури для журналістів Мадагаскару на тимчасово окуповані території. Ця операція спрямована на просування російської пропаганди щодо ситуації на ТОТ.

Росія має намір відкрити “русскіє дома” в Нігерії, Китаї та Екваторіальній Гвінеї, продовжуючи глобальну експансію м’якої сили. Хоча у 2025 році діяльність цих установ вже припинили в Молдові, Сирії та Азербайджані.

– Головна мета таких установ — поширення пропаганди, створення лояльності до дій Росії та спотворення реальної картини подій. Кремль активно використовує таку тактику як прикриття для розширення геополітичного впливу, – наголосили в ЦПД.

Росспівробітництво – це державна структура РФ, спрямована на поширення у світі російської пропаганди через так звані культурні центри. Проти цієї організації запроваджено санкції ЄС.

Раніше у ЦПЦ повідомляли, що РФ планує відкрити нові “русскіє дома” у трьох африканських державах. Зокрема, в Анголі, Малі та Алжирі. Таким чином їхня кількість на африканському континенті збільшиться до 14.

Фото: Центр протидії дезінформації

