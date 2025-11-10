В TikTok появилась серия фейковых видео, в которых якобы военные ВСУ говорят о “полном окружении Купянска” российскими войсками. Как сообщают специалисты, эти ролики созданы с помощью искусственного интеллекта.

РФ распространяет фейк об окружении Купянска

Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации.

В фейковом видео легко узнать признаки ИИ – неестественную мимику, искусственный голос и ошибки в произношении.

В частности, актеры неправильно ставят ударение в слове Купянск – на “я” вместо правильного “у”.

На самом деле информация об окружении не соответствует действительности. На направлении продолжаются интенсивные боевые действия, украинские силы успешно сдерживают противника.

Как отметили в ЦПД, такие фейки являются частью очередной информационной операции РФ, направленной на деморализацию украинцев.

Российские дезинформационные кампании все чаще используют генеративные технологии, поэтому важно проверять источники и не доверять сенсационным видео из соцсетей.

Ранее специалисты уже фиксировали подобные ИИ-видео, где рассказывали о “массовой сдаче в плен” украинских военных в районе Покровска и “тяжелом положении” Сил обороны под Волчанском.

Напомним, Центр противодействия дезинформации обнародовал детальный прогноз возможных информационных операций, которые, по оценке аналитиков, могут активизировать в течение первой половины ноября 2025 года.

Подробнее о ключевых направлениях российских информационных операций – читайте в материале.

Фото: ЦПД

