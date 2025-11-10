Пропаганда РФ использует ИИ для создания фейков о Купянске – ЦПД
- В TikTok появились видео, где якобы украинские военные говорят о ситуации под Купянском.
- В ролике видны признаки использования искусственного интеллекта и неестественная мимика.
- Специалисты предупреждают, что подобные материалы могут являться частью информационной операции РФ.
В TikTok появилась серия фейковых видео, в которых якобы военные ВСУ говорят о “полном окружении Купянска” российскими войсками. Как сообщают специалисты, эти ролики созданы с помощью искусственного интеллекта.
РФ распространяет фейк об окружении Купянска
Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации.
В фейковом видео легко узнать признаки ИИ – неестественную мимику, искусственный голос и ошибки в произношении.
В частности, актеры неправильно ставят ударение в слове Купянск – на “я” вместо правильного “у”.
На самом деле информация об окружении не соответствует действительности. На направлении продолжаются интенсивные боевые действия, украинские силы успешно сдерживают противника.
Как отметили в ЦПД, такие фейки являются частью очередной информационной операции РФ, направленной на деморализацию украинцев.
Российские дезинформационные кампании все чаще используют генеративные технологии, поэтому важно проверять источники и не доверять сенсационным видео из соцсетей.
Ранее специалисты уже фиксировали подобные ИИ-видео, где рассказывали о “массовой сдаче в плен” украинских военных в районе Покровска и “тяжелом положении” Сил обороны под Волчанском.
Напомним, Центр противодействия дезинформации обнародовал детальный прогноз возможных информационных операций, которые, по оценке аналитиков, могут активизировать в течение первой половины ноября 2025 года.
Подробнее о ключевых направлениях российских информационных операций – читайте в материале.
Фото: ЦПД