Трамп пригрозил BBC судом из-за искажения его речи в фильме Panorama
- Дональд Трамп заявил, что "обязан" подать иск.
- Юристы требуют $1 млрд компенсации и публичных извинений.
- Скандал уже стоил должностей гендиректору и руководительнице отдела новостей.
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность подать иск против BBC из-за того, как телеканал смонтировал отрывок его выступления от 6 января 2021 года в документальном фильме Panorama.
Трамп обвинил BBC в “мошенничестве со зрителями”
В комментарии Fox News Трамп отметил, что его речь была «искажена» так, как будто он призывал к штурму Капитолия.
– Они изменили мою речь, которая была спокойной и красивой, сделали ее радикальной. Они фактически подменили слова. Это просто невероятно, – сказал он.
Американский лидер подчеркнул, что просто «обязан» подать иск.
– Я должен это сделать, потому что нельзя позволять людям так поступать, – добавил Трамп.
Его юристы уже направили письмо в BBC с требованием извинений, опровержения и компенсации в $1 млрд.
У канала есть время до вечера пятницы, чтобы отреагировать на обращение. Представитель BBC сообщил, что компания “изучает письмо и ответит надлежащим образом”.
Как возник скандал
Скандал разгорелся после публикации Daily Telegraph, которая обнародовала внутреннее письмо BBC. В нем независимый советник по редакционным стандартам обратил внимание, что в фильме Panorama были смонтированы две части речи Трампа, произнесенные с интервалом более 50 минут, что могло изменить ее содержание.
После разглашения гендиректор BBC Тим Дэви и глава новостей Дебора Тернесс подали в отставку. Председатель корпорации Самир Шах признал “ошибку суждения” в использовании этого монтажа.
Правительство Великобритании назвало ситуацию внутренним делом BBC. Министр культуры Лиза Нанди сообщила, что обсуждение обновления Королевской хартии вещателя будет продолжаться, а парламентский комитет по культуре планирует заслушать руководство корпорации и автора обнародованного внутреннего письма.