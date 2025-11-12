Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность подать иск против BBC из-за того, как телеканал смонтировал отрывок его выступления от 6 января 2021 года в документальном фильме Panorama.

Трамп обвинил BBC в “мошенничестве со зрителями”

В комментарии Fox News Трамп отметил, что его речь была «искажена» так, как будто он призывал к штурму Капитолия.

– Они изменили мою речь, которая была спокойной и красивой, сделали ее радикальной. Они фактически подменили слова. Это просто невероятно, – сказал он.

Американский лидер подчеркнул, что просто «обязан» подать иск.

– Я должен это сделать, потому что нельзя позволять людям так поступать, – добавил Трамп.

Его юристы уже направили письмо в BBC с требованием извинений, опровержения и компенсации в $1 млрд.

У канала есть время до вечера пятницы, чтобы отреагировать на обращение. Представитель BBC сообщил, что компания “изучает письмо и ответит надлежащим образом”.

Как возник скандал

Скандал разгорелся после публикации Daily Telegraph, которая обнародовала внутреннее письмо BBC. В нем независимый советник по редакционным стандартам обратил внимание, что в фильме Panorama были смонтированы две части речи Трампа, произнесенные с интервалом более 50 минут, что могло изменить ее содержание.

После разглашения гендиректор BBC Тим Дэви и глава новостей Дебора Тернесс подали в отставку. Председатель корпорации Самир Шах признал “ошибку суждения” в использовании этого монтажа.

Правительство Великобритании назвало ситуацию внутренним делом BBC. Министр культуры Лиза Нанди сообщила, что обсуждение обновления Королевской хартии вещателя будет продолжаться, а парламентский комитет по культуре планирует заслушать руководство корпорации и автора обнародованного внутреннего письма.

Источник : BBC

