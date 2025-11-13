Евросоюз мог бы совместно привлекать средства для финансирования Украины, если его план передачи замороженных российских активов не будет реализован.

Об этом заявила в четверг, 13 ноября, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Bloomberg.

ЕС рассматривает совместный долг для финансирования Украины

В выступлении перед Европейским парламентом фон дер Ляйен впервые публично изложила различные варианты финансирования военных усилий Украины в ближайшие годы.

Комиссия хотела бы использовать российские государственные активы, находящиеся в Европе, для обеспечения кредита на сумму €140 млрд для Украины в качестве репарационного платежа.

Но эта идея встретила сопротивление Бельгии, вынуждая исполнительный орган ЕС предлагать альтернативы.

Ставка для Бельгии высока, поскольку именно там расположена финансовая компания Euroclear, которая удерживает большинство замороженных активов. Страна опасается, что инициатива может создать юридические и финансовые риски.

Активы были заморожены ЕС после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

— Если план с активами не осуществится, фон дер Ляйен предложила выпуск совместного долга ЕС, который в конечном итоге будет погашен национальными столицами, — пишет издание.

Еще один вариант предполагает, что каждая страна отдельно будет финансировать Украину через свои национальные бюджеты.

Обе альтернативы, однако, непривлекательны для стран с высоким уровнем задолженности, таких как Франция и Италия, которые имеют ограниченные возможности для финансирования Украины.

Во время пленарного заседания парламента фон дер Ляйен заявила, что использование замороженных российских активов “является наиболее эффективным способом поддержки обороны Украины и ее экономики. И самым ясным способом дать России понять, что время не на ее стороне».

Ее комментарии в парламенте появились на фоне того, что министры финансов ЕС должны обсудить этот вопрос в Брюсселе в четверг.

ЕС сталкивается с давлением по поводу быстрого достижения соглашения, поскольку ожидается, что Украина исчерпает средства следующей весной.

Напомним, сегодня Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предоставляет Украине очередной транш прямой бюджетной помощи на €5,9 млрд.

