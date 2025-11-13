Евросоюз предоставляет Украине очередной транш прямой бюджетной помощи в размере 5, 9 млрд евро, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

ЕС предоставляет Украине транш в размере почти 6 млрд евро

— Я приветствую обязательства Европейского совета обеспечить финансовые потребности Украины на следующие два года, — заявила президент Еврокомиссии во время выступления в Европарламенте.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, €4,1 млрд в рамках механизма ERA Loans — заключительный транш в рамках программы на €18 млрд, профинансированной из доходов от замороженных российских активов.

— Это пример того, как Россия начинает платить за свои преступления. И в то же время сигнал европейской солидарности и решимости поддерживать нашу способность выстоять, — добавила она.

Также она отметила, что €1,8 млрд в рамках Ukraine Facility — это подтверждение того, что Украина уверенно движется по пути реформ и европейской интеграции.

— Оба решения — результат стратегического партнерства и доверия между Украиной и Европейским Союзом, — добавила она.

Европа продолжит укреплять сопротивление Украины, восстанавливать поврежденную инфраструктуру после атак РФ и стабилизировать украинскую энергосистему. По словам президента Еврокомиссии, ЕС уже экспортирует более 2 гигаватт электроэнергии в Украину, а также будет помогать защищать критическую инфраструктуру, в частности с помощью нового оборудования для борьбы с БПЛА.

— Эта зима определит будущее войны, и наш ответ должен быть достойным этого вызова. Вместе с Украиной мы победим российский террор, — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, она также сообщила, что Еврокомиссия продолжает работу с государствами-членами над покрытием финансовых потребностей Украины в течение следующих двух лет. Среди вариантов финансирования — использование бюджетного резерва ЕС, заключение межправительственного соглашения или введение репарационного займа, основанного на замороженных российских активах.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что такой механизм позволит предоставлять Украине средства под обязательство, что они будут возвращены, если РФ выплатит репарации. Она назвала это “наиболее эффективным способом поддержать оборону и экономику Украины” и “четким сигналом для Кремля, что время не на его стороне”.

Напомним, вчера глава Комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что 13 ноября Украина ожидает очередной транш от ЕС в размере 6 млрд евро.

Она уточнила, что из этой суммы 4,1 млрд евро должны были поступить в рамках механизма ERA Loans и 1,9 млрд евро в рамках Ukraine Facility.

