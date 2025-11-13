Президент Владимир Зеленский призвал союзников из Евросоюза как можно быстрее преодолеть разногласия и разблокировать использование замороженных российских активов для помощи Украине.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

Почему решение по активам так важно для Украины

Владимир Зеленский подчеркнул, что новое финансирование является критически важным для того, чтобы украинская экономика, пострадавшая от войны, могла продолжать борьбу с Москвой.

– Я надеюсь, благослови Боже, что мы получим это решение… в противном случае нам придется найти альтернативу, это вопрос нашего выживания. Вот почему нам это очень нужно. И я рассчитываю на партнеров, – пояснил украинский лидер.

Отметим, что европейские партнеры отложили решение об использовании российских государственных активов до декабря. Речь идет о €140 млрд ($162 млрд).

Зеленский заявил, что именно РФ должна платить за начатую ею войну, и деньги от замороженных активов помогут Украине купить больше ПВО в США и Европе, а также – профинансировать производство беспилотников для ударов по российским целям.

– У нас нет дополнительных денег, и этот путь является справедливым, – считает украинский президент.

Он предположил, что Трамп может послать “хороший сигнал” европейским лидерам действовать, если использует миллиарды российских активов, замороженных в США.

– У Трампа есть более пяти миллиардов активов. Возможно, он решит потратить эти деньги – это поможет, – отметил Владимир Зеленский.

Он напомнил, как прошлые действия США, такие как энергетические санкции, побудили европейских партнеров к более решительным жестам.

Президент также рассказал, что Украина начала производить беспилотники-перехватчики вместе с США, и выразил надежду, что в будущем нас ждет больше сотрудничества.

Украинский лидер также опубликовал пост в Telegram, где еще раз подчеркнул важность разморозки активов РФ.

– Для россиян будет очень большой потерей, если мы сможем так или иначе получить эти деньги. Будет ли это заем под гарантии других стран или другой вариант. Но если мы сможем получить эти 140–160 миллиардов, это будет большой потерей для Путина и людей из его окружения, – пояснил Зеленский.

По его словам, всем известно, что это деньги окружения главы Кремля, поэтому такие действия дестабилизируют их систему, что очень важно.

Кроме прочего, такие санкции являются более глобальными, чем замораживание активов. Владимир Зеленский подчеркнул, что эти деньги пойдут не только на покупку наступательного оружия, но и на разработку новых средств, в том числе – для противовоздушной обороны, что поможет защитить энергетику, которую обстреливают россияне в преддверии зимы.

– Это будет важным сигналом для России: смотрите, если вы продолжите, вы потеряете от 35 до 80 миллиардов в следующем году на торговле энергоносителями – в зависимости от того, как сработают санкции, – и плюс 140 миллиардов на замороженных активах. Это важный инструмент для установления мира, – подытожил президент.

Напомним, что политика президента США Дональда Трампа заставила европейские правительства пообещать увеличить помощь, чтобы отразить новую угрозу со стороны Кремля.

В прошлом месяце блок не смог преодолеть возражения Бельгии, которая владеет наибольшей долей российских средств и хочет получить большие гарантии того, что она не будет нести ответственности за потенциальные юридические риски.

Кроме того, словацкий премьер Роберт Фицо утверждает, что не поддержит никакой план конфискации активов Кремля, если эти средства потратят на военную помощь Украине.

Между тем комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис предупредил, что необходимо предложить Украине надежное финансовое обязательство, чтобы разблокировать новую поддержку Киева со стороны Международного валютного фонда

МВФ начал переговоры с Украиной о пакете помощи, который может составить $8 млрд.

Источник : Bloomberg

