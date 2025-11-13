Страны G7 и ЕС сделали заявление по переговорам между Украиной и Россией
Страны G7 и ЕС подчеркнули необходимость использовать текущую линию фронта в качестве основы для переговоров между Россией и Украиной, подтвердив полную поддержку Украины в защите ее территориальной целостности.
Об этом говорится в публикации Министерства международных дел Канады.
Встреча министров G7 в Канаде
11-12 ноября 2025 года в Канаде состоялась встреча глав МИД стран G7: Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также Высокого представителя ЕС.
В мероприятии также приняли участие министры иностранных дел Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Мексики, Республики Корея, Южной Африки и Украины. Темой обсуждения были морская безопасность, стратегические ресурсы, экономическая устойчивость и энергетическая безопасность.
Министры G7 подтвердили полную приверженность территориальной целостности и независимости Украины.
В заявлении говорилось, что международные границы не должны изменяться силой, а немедленное прекращение огня является ключевым условием для стабилизации региона.
Текущая линия фронта рассматривается как отправная точка для будущих переговоров между Киевом и Москвой.
Кроме того, страны G7 усиливают экономические санкции против России и изучают меры воздействия на государства и организации, которые способствуют финансированию ее военных действий.
В заявлении осуждается военная помощь России со стороны КНДР и Ирана, а также поставки оружия и компонентов двойного назначения из КНР.
Участники встречи обсудили возможности скоординированного использования замороженных суверенных активов РФ для поддержки Украины. Также подчеркнули важность защиты энергетической инфраструктуры страны после недавних атак России.