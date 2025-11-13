Страны G7 и ЕС подчеркнули необходимость использовать текущую линию фронта в качестве основы для переговоров между Россией и Украиной, подтвердив полную поддержку Украины в защите ее территориальной целостности.

Об этом говорится в публикации Министерства международных дел Канады.

Встреча министров G7 в Канаде

11-12 ноября 2025 года в Канаде состоялась встреча глав МИД стран G7: Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также Высокого представителя ЕС.

Сейчас смотрят

В мероприятии также приняли участие министры иностранных дел Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Мексики, Республики Корея, Южной Африки и Украины. Темой обсуждения были морская безопасность, стратегические ресурсы, экономическая устойчивость и энергетическая безопасность.

Министры G7 подтвердили полную приверженность территориальной целостности и независимости Украины.

В заявлении говорилось, что международные границы не должны изменяться силой, а немедленное прекращение огня является ключевым условием для стабилизации региона.

Текущая линия фронта рассматривается как отправная точка для будущих переговоров между Киевом и Москвой.

Кроме того, страны G7 усиливают экономические санкции против России и изучают меры воздействия на государства и организации, которые способствуют финансированию ее военных действий.

В заявлении осуждается военная помощь России со стороны КНДР и Ирана, а также поставки оружия и компонентов двойного назначения из КНР.

Участники встречи обсудили возможности скоординированного использования замороженных суверенных активов РФ для поддержки Украины. Также подчеркнули важность защиты энергетической инфраструктуры страны после недавних атак России.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.