Країни G7 і ЄС наголосили на необхідності використовувати поточну лінію фронту як основу для переговорів між Росією та Україною, підтвердивши повну підтримку України в захисті її територіальної цілісності.

Про це йдеться у публікації Міністерства міжнародних справ Канади.

Зустріч міністрів G7 у Канаді

11-12 листопада 2025 року у Канаді відбулася зустріч глав МЗС країн G7: Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США, а також Високого представника ЄС.

Зараз дивляться

У заході також взяли участь міністри закордонних справ Бразилії, Індії, Саудівської Аравії, Мексики, Республіки Корея, Південної Африки та України. Темою обговорення були морська безпека, стратегічні ресурси, економічна стійкість та енергетична безпека.

Міністри G7 підтвердили повну прихильність територіальній цілісності та незалежності України.

У заяві йшлося, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою, а негайне припинення вогню є ключовою умовою для стабілізації регіону.

Поточна лінія фронту розглядається як відправна точка для майбутніх переговорів між Києвом і Москвою.

Крім того країни G7 посилюють економічні санкції проти Росії та вивчають заходи впливу на держави та організації, які сприяють фінансуванню її військових дій.

У заяві засуджується військова допомога Росії з боку КНДР та Ірану, а також постачання зброї та компонентів подвійного призначення з КНР.

Учасники зустрічі обговорили можливості скоординованого використання заморожених суверенних активів РФ для підтримки України. Також наголосили на важливості захисту енергетичної інфраструктури країни після нещодавніх атак Росії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.