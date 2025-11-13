Соединенные Штаты фактически исчерпали потенциал для введения новых санкций против России, и теперь основное внимание Вашингтона сосредоточено на обеспечении выполнения уже действующих ограничений.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи министров иностранных дел G7 в Канаде.

Рубио о санкциях против РФ

– С нашей стороны особенно уже не на что накладывать санкции. Мы ввели ограничения на их крупнейшие нефтяные компании – именно этого все и ожидали. Честно говоря, я не знаю, что еще можно сделать. В этом плане у нас почти исчерпаны возможности для новых санкций, – отметил он.

В то же время, по словам госсекретаря, определенный потенциал для дальнейших действий еще сохраняется у европейских партнеров США. Именно они, по его мнению, могут активнее давить на так называемый теневой флот, который Россия использует для обхода нефтяных санкций.

Сейчас смотрят

Комментируя действия России, Рубио отметил, что Кремль “четко продемонстрировал свои намерения – захватить остальную часть Донецкой области”, что, как он подчеркнул, является абсолютно неприемлемым для Украины.

Он также добавил, что ракетные удары РФ имеют целью разрушить энергетическую инфраструктуру и деморализовать украинское население.

Рубио подтвердил, что Соединенные Штаты постоянно координируют с Украиной вопросы поддержки энергосистемы – в частности, поставки необходимого оборудования и средств обороны для ее защиты от российских атак.

Госсекретарь отметил, что проблемой остается то, что оборудование, которое устанавливают для поддержания энергосистемы, часто уничтожается уже через неделю после установки – и такая ситуация продолжается в течение последних двух-трех лет.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.