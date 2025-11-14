В пятницу, 14 ноября, Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла России Михаила Евдокимова и вручило ему ноту протеста в связи с повреждением посольства страны во время ночной атаки на Киев.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Азербайджана.

Повреждения посольства Азербайджана в Киеве: что известно

— До сведения российской стороны доведено, что в результате удара полностью разрушена часть стены по периметру посольства, повреждены здания, служебный транспорт, административное здание и консульский отдел посольства, а также серьезные повреждения получил комплекс дипломатической миссии. К счастью, этот удар не привел к человеческим жертвам, — говорится в заявлении.

По данным ведомства, удар полностью разрушил часть ограды посольства, повредил административные здания, консульский отдел и служебный транспорт.

Также серьезные разрушения понесла комплекс дипломатической миссии. Люди во время атаки не пострадали.

Президент Азербайджана осудил атаку на посольство 14 ноября и отметил, что россияне не впервые целятся в здания дипломатических объектов их страны на территории Украины.

В частности, 10 марта 2022 года в результате авиаудара РФ было повреждено Почетное консульство Азербайджана в Харькове.

2 января 2024 года ракета «Кинжал» попала в 35 шагах от административного здания посольства.

28 августа 2025 года авиаудар повредил административное здание, консульский отдел и резиденцию посла, а состав дипломатической миссии подвергся серьезным разрушениям.

8 и 18 августа 2025 года атаки беспилотников на нефтяное депо SOCAR в Одесской области привели к травмам работников и серьезным повреждениям инфраструктуры.

МИД отметило, что эти инциденты указывают на вероятный умышленный характер атак.

