Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ночную массированную атаку РФ и ее последствия.

Зеленский рассказал, что в результате российских ударов было повреждено здание посольства Азербайджана.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Сейчас смотрят

Повреждение посольства Азербайджана: разговор Зеленского и Алиева

— Спасибо за поддержку и сочувствие нашим людям. Сотни дронов, ракет, в том числе и баллистических, применили россияне против украинцев этой ночью. К сожалению, есть разрушения и повреждения, повреждено и посольство Азербайджана, — отметил Зеленский.

По его словам, президент Азербайджана осудил атаку РФ.

Алиев отметил, что россияне не впервые целятся в здание посольства и другие объекты на территории Украины, связанные с его страной.

Президенты Украины и Азербайджана обсудили двусторонние отношения и развитие партнерства между странами.

— Действительно есть зеленый свет по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Есть хороший потенциал, и мы будем его реализовывать. Спасибо, — добавил глава государства.

Напомним, в ночь на 14 ноября враг атаковал Киев ракетами Кинжал, Калибр, баллистикой и большим количеством дронов. В результате удара пострадали 34 человека, пятеро погибли.

Главным направлением атаки был Киев. Россияне били также по Киевской, Харьковской, Одесской и Сумской областям.

Десятки зданий в столице подверглись разрушениям, обломками Искандера повреждено посольство Азербайджана.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.