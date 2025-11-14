Повреждение посольства Азербайджана: Алиев осудил атаку РФ на Киев
Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ночную массированную атаку РФ и ее последствия.
Зеленский рассказал, что в результате российских ударов было повреждено здание посольства Азербайджана.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Повреждение посольства Азербайджана: разговор Зеленского и Алиева
— Спасибо за поддержку и сочувствие нашим людям. Сотни дронов, ракет, в том числе и баллистических, применили россияне против украинцев этой ночью. К сожалению, есть разрушения и повреждения, повреждено и посольство Азербайджана, — отметил Зеленский.
По его словам, президент Азербайджана осудил атаку РФ.
Алиев отметил, что россияне не впервые целятся в здание посольства и другие объекты на территории Украины, связанные с его страной.
Президенты Украины и Азербайджана обсудили двусторонние отношения и развитие партнерства между странами.
— Действительно есть зеленый свет по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Есть хороший потенциал, и мы будем его реализовывать. Спасибо, — добавил глава государства.
Напомним, в ночь на 14 ноября враг атаковал Киев ракетами Кинжал, Калибр, баллистикой и большим количеством дронов. В результате удара пострадали 34 человека, пятеро погибли.
Главным направлением атаки был Киев. Россияне били также по Киевской, Харьковской, Одесской и Сумской областям.
Десятки зданий в столице подверглись разрушениям, обломками Искандера повреждено посольство Азербайджана.