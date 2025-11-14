У п’ятницю, 14 листопада, Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало посла Росії Михайла Євдокимова та вручило йому ноту протесту у зв’язку з пошкодженням посольства країни під час нічної атаки на Київ.

Відповідна заява опублікована на сайті МЗС Азербайджану.

Пошкодження посольства Азербайджану в Києві: що відомо

— До відома російської сторони доведено, що в результаті удару повністю зруйнована частина стіни по периметру посольства, пошкоджені будівлі, службовий транспорт, адміністративна будівля і консульський відділ посольства, а також серйозних пошкоджень зазнав комплекс дипломатичної місії. На щастя, цей удар не призвів до людських жертв, — йдеться у заяві.

За даними відомства, удар повністю зруйнував частину огорожі посольства, пошкодив адміністративні будівлі, консульський відділ та службовий транспорт.

Також серйозних руйнувань зазнав комплекс дипломатичної місії. Люди під час атаки не постраждали.

Президент Азербайджану засудив атаку на посольство 14 листопада та зауважив, що росіяни не вперше ціляться у будівлі дипломатичних об’єктів їхньої країни на території України.

Зокрема, 10 березня 2022 року внаслідок авіаудару РФ було пошкоджене Почесне консульство Азербайджану в Харкові.

2 січня 2024 року ракета Кинджал влучила за 35 кроків від адміністративної будівлі посольства.

28 серпня 2025 року авіаудар пошкодив адміністративну будівлю, консульський відділ та резиденцію посла, а склад дипломатичної місії зазнав серйозних руйнувань.

8 та 18 серпня 2025 року атаки безпілотників на нафтове депо SOCAR в Одеській області призвели до травм працівників та серйозних пошкоджень інфраструктури.

МЗС зазначило, що ці інциденти вказують на ймовірно навмисний характер атак.

