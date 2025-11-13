Взрывы в Киеве прогремели в ночь на 14 ноября. Город атаковали ударные дроны и баллистические ракеты. В результате массированной атаки есть погибшие и травмированные. Более 40 человек спасли подразделения ГСЧС.

Взрывы в Киеве 14 ноября: последствия

Обновлено 20:10. По информации мэра Киева Виталия Кличко, от атаки россиян пострадали 36 человек, среди них – двое детей 7 и 10 лет. Шестеро из них находятся в стационарах. Пятеро — в тяжелом состоянии. Погибли шестеро жителей Киева.

Ранее начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко сообщал, что в результате ночной атаки количество пострадавших киевлян возросло до 34 человек, а число погибших от ночного удара возросло до пяти.

– В доме в Деснянском районе спасатели еще тушат пожар и разбирают завалы… Но под завалами еще могут быть люди. Поисковая операция продолжается, – сообщил городской голова Виталий Кличко.

В 6 утра в ГСЧС сообщали, что в результате РФ пострадали девять из десяти районов Киева.

В Подольском районе зафиксировано попадание в многоэтажку на уровне 15-го этажа. Спасатели спасли 13 человек.

В Днепровском районе ликвидировали возгорание двух квартир на первом этаже пятиэтажки площадью 50 кв. м – спасено 17 человек.

По другому адресу ликвидировали пожар на площади 30 кв. м. Зафиксировано частичное разрушение на 19 и 21 этажах. Также горели деревянные дома спортивной базы на площади 200 кв. м.

В Дарницком районе города произошло возгорание площадью 5 кв.м на территории школы.

В Деснянском районе произошло возгорание в многоэтажке на уровне седьмого этажа. Пожар локализовали, а во время тушения было спасено девять человек, еще 50 — эвакуировано.

По другому адресу возник пожар многоэтажки на уровне 5-8 этажей: погиб один человек, спасены 14, из них один ребенок. Еще один человек деблокирован из-под завалов.

В Соломенском районе возгорание крыши и пятого этажа жилого дома. Во время тушения спасены 20 человек.

В Святошинском районе – попадание в жилой дом на уровне седьмого этажа. Также ликвидировано возгорание в 22-этажном жилом доме на уровне 19 этажа.

В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков на территории больницы. По другому адресу ликвидировано возгорание в здании на площади 15 кв. м.

В Шевченковском — ликвидировано возгорание на открытой территории.

В Оболонском районе — попадание в 9-этажный жилой дом, в результате чего возникло возгорание квартир с 7 по 9 этажи на общей площади около 100 кв. м. Один человек спасен, пожар ликвидирован.

Во время атаки Воздушные силы предупреждали о движении скоростной цели в направлении Киева. О запусках ракет Кинжал писали мониторинговые каналы.

Массированная атака на Киевскую область

По информации главы Киевской ОВА Николая Калашникова, враг обстрелял объекты критической инфраструктуры и населенные пункты области.

В Белой Церкви пострадал мужчина 55 лет. С термическими ожогами тела он госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

В Бучанском, Вышгородском, Фастовском районах в результате атаки возникли пожары в частных домах.

В Белоцерковском районе зафиксировано возгорание складских помещений.

В Обуховском районе возник пожар легкового автомобиля.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 340-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

