Москва хочет завезти 12 тыс. сборщиков Шахедов из КНДР – разведка
Россия собирается завезти около 12 тыс. северокорейских работников для работы на предприятиях Алабуга в Татарстане до конца 2025 года.
Об этом сообщает Главное управление разведки.
Рабочие из КНДР для изготовления Шахедов: что известно
Разведка отмечает, что именно в Алабуге изготавливают дальнобойные дроны типа Шахед, которыми российская армия наносит террористические удары по гражданской инфраструктуре Украины.
– Для обсуждения деталей продажи рабочих рук в конце октября в МИД РФ состоялась встреча местных чиновников с представителями северокорейской компании Jihyang Technology Trade Company, ответственной за поиск и подбор корейских работников, – уточнили в ГУР.
Сообщается, что россияне обещают платить импортной рабочей силе около $2,5 за час работы.
Смена для работников будет длиться не менее 12 часов.
Разведка считает, что такие меры свидетельствуют об углублении стратегического сотрудничества между двумя диктатурами для продолжения агрессивной войны против Украины.