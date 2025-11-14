Россия собирается завезти около 12 тыс. северокорейских работников для работы на предприятиях Алабуга в Татарстане до конца 2025 года.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

Рабочие из КНДР для изготовления Шахедов: что известно

Разведка отмечает, что именно в Алабуге изготавливают дальнобойные дроны типа Шахед, которыми российская армия наносит террористические удары по гражданской инфраструктуре Украины.

– Для обсуждения деталей продажи рабочих рук в конце октября в МИД РФ состоялась встреча местных чиновников с представителями северокорейской компании Jihyang Technology Trade Company, ответственной за поиск и подбор корейских работников, – уточнили в ГУР.

Сообщается, что россияне обещают платить импортной рабочей силе около $2,5 за час работы.

Смена для работников будет длиться не менее 12 часов.

Разведка считает, что такие меры свидетельствуют об углублении стратегического сотрудничества между двумя диктатурами для продолжения агрессивной войны против Украины.

Источник : ГУР

