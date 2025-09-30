По данным Офиса Генпрокурора, в результате этих ударов погибли 253 человека, еще 1 524 — получили ранения.

Сколько Шахедов запустила РФ по Украине с начала вторжения

Российская армия применяет Шахеды против гражданской инфраструктуры, что приводит не только к человеческим жертвам, но и к масштабным разрушениям — повреждению и уничтожению зданий и других объектов, которые защищены нормами международного гуманитарного права.

За период с февраля 2022 года по август 2025-го СБУ задокументировала около 50 тыс. случаев запуска вражеских дронов.

В связи с этими атаками следователи зарегистрировали более 1,6 тыс. уголовных производств по обстрелам гражданских объектов.

В Офисе Генпрокурора подчеркнули, что применение ударных БПЛА не было предусмотрено в военной доктрине РФ, поэтому сначала в российской армии не хватало четкой системы управления этим видом вооружения.

Однако постепенно там создают отдельные подразделения, подобные украинским Силам беспилотных систем.

Начальник Департамента по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора Украины Юрий Белоусов (до сентября 2025 года, — Ред.) заявил:

— Мы начинаем понимать, кто принимает решения наносить поражения. Мы много работали с нашими коллегами из разведки, чтобы эту информацию “по копейке” собрать. И сейчас мы будем называть конкретные фамилии и привлекать их в заочной процедуре, но я надеюсь, что это — вопрос времени до реальной ответственности.

Напомним, ночью 30 сентября войска РФ выпустили по Украине 65 ударных беспилотников.

Запуск осуществлялся из Брянска, Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Более 40 из этих дронов составляли Шахеды. Силы обороны Украины смогли сбить или приглушить 46 вражеских аппаратов.

