Росія збирається завезти близько 12 тис. північнокорейських працівників для роботи на підприємствах Алабуга в Татарстані до кінця 2025 року.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Робітники з КНДР для виготовлення Шахедів: що відомо

Розвідка зазначає, що саме в Алабузі виготовляють далекобійні дрони типу Шахед, якими російська армія завдає терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Зараз дивляться

– Для обговорення деталей “продажу” робочих рук наприкінці жовтня в МЗС РФ відбулась зустріч місцевих урядовців з представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company, відповідальної за пошук і підбір корейських працівників, – уточнили в ГУР.

Повідомляється, що росіяни обіцяють платити “імпортній” робочій силі близько $2,5 за годину роботи.

Зміна для працівників триватиме щонайменше 12 годин.

Розвідка вважає, що такі заходи свідчать про поглиблення стратегічної співпраці між двома диктатурами задля продовження агресивної війни проти України.

Джерело : ГУР

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.