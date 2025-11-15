Президент США Дональд Трамп назвал войну России против Украины кровавой бойней и призвал к ее скорейшему прекращению.

Об этом он заявил в интервью GB News.

Новое заявление Трампа о войне в Украине

Трамп в очередной раз подчеркнул, что среди всех войн, в урегулировании которых он участвовал, война России против Украины остается единственной, которая еще продолжается.

Он отметил, что конфликт никогда не должен был начинаться и является масштабным и кровавым, без аналогов со времен Второй мировой войны.

– Это никогда не должно было начаться. Это кровавая бойня. Это ужасная кровавая бойня, – заявил Трамп.

В то же время президент США выразил уверенность, что война будет завершена в ближайшее время благодаря международному давлению, в частности экономическому и дипломатическому.

Он подчеркнул, что Россия получает доходы от продажи нефти, что позволяет ей продолжать боевые действия, однако США и их союзники оказывают сильное давление на Москву.

– Я надеюсь, что это произойдет скоро. Мы оказываем на них сильное давление с Индией и нефтью, и Индия сейчас выходит из этого, и другие выходят, потому что, поскольку РФ продает нефть, у них есть деньги, чтобы что-то делать. Но я думаю, что мы это сделаем, – отметил Трамп.

Ранее Дональд Трамп сообщал, что конфликт между Россией и Украиной рано или поздно будет урегулирован.

Сначала он считал, что урегулировать ситуацию будет просто благодаря его отношениям с президентом РФ Владимиром Путиным, но впоследствии осознал, что все оказалось сложнее.

